بلمهدي يشرف على إفتتاح فعاليات الندوة الوطنية لمؤسسات التكوين تحت الوصاية

و في كلمة له بمناسبة هذه الندوة التي حضرها مديري معاهد التكوين المتخصص لأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف عبر الوطن ونوابهم, وكذا مدير مجمع معهد الإمام عبد الحميد بن باديس لتكوين الأئمة وملحقاته بالمسجد الكبير بباريس, أوضح السيد بلمهدي أن اللقاء من شأنه "رفع معارف ومستوى مديري معاهد التكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية ونوابهم في مجالات تتعلق ببرامج التكوين والخدمات الإلكترونية والرقمنة, إلى جانب تسيير الموارد البشرية والميزانية".

و أكد في ذات الصدد, أن السنوات الأخيرة عرفت "ارتفاعا في عدد الطلبة المكونين الذين يستفيدون من تكوين لرفع مهاراتهم في التدريس والتكوين بمعاهد التكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بالقطاع", مضيفا أن ذلك "من شأنه الإسهام بقوة في حماية المرجعية الدينية والحياة الروحية للجزائريين بداخل البلاد و خارجها".

و أوضح السيد بلمهدي أن هذه المعاهد ال14 المتواجدة عبر التراب الوطني, "تعمل من خلال برامجها على الرفع من مستوى ومهارات المكونين على غرار الأئمة, بهدف الارتقاء بالخطاب الديني وحماية المرجعية الدينية".

و أضاف أن عدد الطلبة المكونين الذين يدرسون في معاهد التكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف يبلغ حوالي 1882 متكون, مضيفا أنه من المتوقع أن يبلغ عدد المتخرجين هذه السنة "أزيد من 800".