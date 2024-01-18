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اختبار جاهزية جامع الجزائر: الحماية المدنية تجري تمارين محاكاة غدا الجمعة

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 20:00     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - أعلنت عمادة جامع الجزائر, في بيان لها يوم الخميس, عن قيام عناصر الحماية المدنية, صبيحة غد الجمعة, بتمارين محاكاة لعمليات تدخل, وذلك استعدادا لوضع مرافق الجامع حيز الخدمة.

و أوضح المصدر ذاته أنه "في إطار اختبارات جاهزية الجامع لمخطط تنظيم الإسعافات في المرافق الحساسة, ستجري الحماية المدنية مناورات تجريبية تتمثل في تمارين محاكاة عمليات التدخل على مستوى منارة الجامع ومرافق أخرى, وذلك صبيحة يوم غد الجمعة".

و تجرى هذه المناورة التي "تنفذها الحماية المدنية في تمرينين ضمن مخطط تجند فيه الوسائل البشرية والعتاد لاختبار المخاطر داخل المنارة وفي محيط الجامع", وفقا لذات البيان.

و تعلم عمادة الجزائر أن "هذه الاختبارات هي عملية تجريبية تدخل ضمن الاستعدادات المطلوبة قبل وضع مرافق جامع الجزائر قيد الخدمة".

آخر تعديل على الخميس, 18 جانفي 2024 20:25
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اختبار جاهزية جامع الجزائر: الحماية المدنية تجري تمارين محاكاة غدا الجمعة
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 20:00     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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