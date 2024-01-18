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حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 359 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 18:30     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 359 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر- لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 359 آخرون بجروح على إثر وقوع 299 حادث مرور جسماني سجلتهم مصالح الأمن الوطني على مستوى المناطق الحضرية في الفترة من 9 إلى 15 يناير، حسب ما كما أفاد به، يوم الخميس، بيان لذات المصالح.

و أوضح البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر ب (-13) حادث, وارتفاعا في عدد الجرحى قدر ب (+3) جريح, مع ارتفاع عدد القتلى ب (+1) حالة.

و تشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

و في هذا الإطار --يضيف ذات المصدر-- تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور, وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

آخر تعديل على الخميس, 18 جانفي 2024 19:39
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حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 359 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 18:30     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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