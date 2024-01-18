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كريكو تؤكد على أهمية المرافقة لتعزيز ولولج فئة ذوي الإحتياجات الخاصة عالم المقاولاتية

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 18:10     الفئـة : مجتمـــع
كريكو تؤكد على أهمية المرافقة لتعزيز ولولج فئة ذوي الإحتياجات الخاصة عالم المقاولاتية

الجزائر- أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، على أهمية مرافقة فئة ذوي الإحتياجات الخاصة لتعزيز إدماجها إقتصاديا ومساهمتها في التنمية، بتشجيعها على ولولج عالم المقاولاتية.

و خلال زيارة قامت بها إلى مركز التكوين المهني لذوي الاحتياجات الخاصة بالقبة ومركز تكوين المهني المتخصص في تكوين المرأة الماكثة في البيت بالعاشور, أوضحت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني يسهر بالتنسيق مع القطاعات المعنية, على "مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة خريجي التكوين المهني, لتعزيز إدماجهم اقتصاديا من خلال تشجيعهم على استحداث مشاريع تتماشى مع طبيعة إعاقتهم, وذلك في إطار المقاولاتية".

و أبرزت السيدة كريكو العناية التي توليها الدولة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لحمايتها وترقيتها, سيما, من خلال التدابير المتخذة للتكفل بهذه الفئة ومرافقتها وإدماجها اجتماعيا واقتصاديا, مشيرة إلى استراتيجية قطاع التضامن الوطني في مجال التكفل البيداغوجي والنفسي بهذه الفئة على مستوى 239 مؤسسة متخصصة و 17 ملحقة.

و في ذات السياق, كشفت عن حملات تحسيسية سيتم إطلاقها من طرف قطاع التضامن الوطني وتشرف عليها الخلايا الجوارية لوكالة التنمية الاجتماعية, بهدف إبراز التخصصات المتوفرة تماشيا مع طبيعة الإعاقة على مستوى قطاع التكوين المهني و التعريف بآليات دعم المقاولاتية, إلى جانب تنظيم معرض حول منتوجات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لإبراز إبداعات هذه الفئة وتشجيعها على ولولج عالم المقاولاتية.

و من جهة أخرى, ذكرت الوزيرة بالبرنامج القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة في الانتاج الوطني الذي أطلق في فبراير 2021, مبرزة مختلف التدابير والبرامج المتخذة في هذا المجال.

و بمركز تكوين المرأة الماكثة في البيت بالعاشور, زارت السيدة كريكو مختلف ورشات التكوين والتخصصات المتوفرة, حيث أشارت إلى أن التكوين المهني يؤهل المرأة, خاصة المنتجة الماكثة في البيت, ويسهل ولوجها إلى عالم المقاولاتية.

آخر تعديل على الخميس, 18 جانفي 2024 18:29
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كريكو تؤكد على أهمية المرافقة لتعزيز ولولج فئة ذوي الإحتياجات الخاصة عالم المقاولاتية
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 18:10     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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