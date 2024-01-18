وفاة 19 شخصا في حوادث تسرب للغاز خلال أسبوع

و في هذا الصدد، أفاد المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, الملازم أول يوسف عبدات، في تصريح لـ/وأج، أنه تم خلال هذا الأسبوع تسجيل 19 حالة وفاة وإصابة 97 آخرين بتسمم في حوادث غاز أحادي أكسيد الكربون.
و في هذا السياق، تواصل مصالح الحماية المدنية حملاتها التحسيسية عبر مختلف مناطق الوطن من أجل تزويد المواطنين بالنصائح والإرشادات اللازمة للوقاية من"القاتل الصامت" وغرس الثقافة الوقائية لديهم مع توعيتهم بضرورة اتباع قواعد السلامة واحترام المقاييس الأمنية لتفادي الأخطار المرتبطة بمثل هذه الحوادث.