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وفاة 19 شخصا في حوادث تسرب للغاز خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 17:08     الفئـة : مجتمـــع
وفاة 19 شخصا في حوادث تسرب للغاز خلال أسبوع

الجزائر- لقي 19 شخصا حتفهم في حوادث تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون، خلال الأسبوع الجاري، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 72 وفاة منذ بداية أكتوبر الماضي، حسب ما علم يوم الخميس لدى مصالح الحماية المدنية.

و في هذا الصدد، أفاد المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, الملازم أول يوسف عبدات، في تصريح لـ/وأج، أنه تم خلال هذا الأسبوع تسجيل 19 حالة وفاة وإصابة 97 آخرين بتسمم في حوادث غاز أحادي أكسيد الكربون.

و في هذا السياق، تواصل مصالح الحماية المدنية حملاتها التحسيسية عبر مختلف مناطق الوطن من أجل تزويد المواطنين بالنصائح والإرشادات اللازمة للوقاية من"القاتل  الصامت" وغرس الثقافة الوقائية لديهم مع توعيتهم بضرورة اتباع قواعد السلامة واحترام المقاييس الأمنية لتفادي الأخطار المرتبطة بمثل هذه الحوادث.

آخر تعديل على الخميس, 18 جانفي 2024 19:40
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وفاة 19 شخصا في حوادث تسرب للغاز خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 17:08     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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