حوادث الطرقات: وفاة 42 شخصا وإصابة 157 آخرين خلال الأسبوع الأخير

و في هذا الصدد, أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني, الرقيب الأول عبد الحميد عمراني, في تصريح ل /وأج, أن العامل البشري يبقى المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور, حيث تسبب السواق في 106 حوادث منها 12 حادثا بسبب عدم احترام مسافة الأمان, 8 حوادث بسبب عدم تخفيض السرعة خلال سوء الأحوال الجوية, و11 حادثا آخر بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات فيما تسبب المارة في 12 حادثا.
و عرف عدد حوادث المرور --حسب نفس المسؤول-- انخفاضا مقارنة بالأسبوع الماضي بواقع 14 حادثا, و3 قتلى, وكذا انخفاضا في عدد الجرحى ب 57 جريحا.
و أضاف أن ولاية الجزائر العاصمة سجلت أكبر عدد من الحوادث ب 16 حادثا, متبوعة بولاية تيبازة ب 9 حوادث, فيما سجلت ولاية البويرة 8 حوادث وعين الدفلى 6 حوادث.
و بالمناسبة, دعا الرقيب الأول عمراني, مستعملي الطريق لتخفيض السرعة وعدم القيام بالمناورات الخطيرة باعتبارها المتسبب الرئيسي في حوادث المرور.