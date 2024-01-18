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حوادث الطرقات: وفاة 42 شخصا وإصابة 157 آخرين خلال الأسبوع الأخير

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 14:26     الفئـة : مجتمـــع
حوادث الطرقات: وفاة 42 شخصا وإصابة 157 آخرين خلال الأسبوع الأخير

الجزائر - أحصت مصالح الدرك الوطني، على مستوى مناطق إختصاصها، وفاة 42 شخصا وإصابة 157 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة على إثر وقوع 126 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الأخير.

و في هذا الصدد, أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني, الرقيب الأول عبد الحميد عمراني, في تصريح ل /وأج, أن العامل البشري يبقى المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور, حيث تسبب السواق في 106 حوادث منها 12 حادثا بسبب عدم احترام مسافة الأمان, 8 حوادث بسبب عدم تخفيض السرعة خلال سوء الأحوال الجوية, و11 حادثا آخر بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات فيما تسبب المارة في 12 حادثا.

و عرف عدد حوادث المرور --حسب نفس المسؤول-- انخفاضا مقارنة بالأسبوع الماضي بواقع 14 حادثا, و3 قتلى, وكذا انخفاضا في عدد الجرحى ب 57 جريحا.

و أضاف أن ولاية الجزائر العاصمة سجلت أكبر عدد من الحوادث ب 16 حادثا, متبوعة بولاية تيبازة ب 9 حوادث, فيما سجلت ولاية البويرة 8 حوادث وعين الدفلى 6 حوادث.

و بالمناسبة, دعا الرقيب الأول عمراني, مستعملي الطريق لتخفيض السرعة وعدم القيام بالمناورات الخطيرة باعتبارها المتسبب الرئيسي في حوادث المرور.

آخر تعديل على الخميس, 18 جانفي 2024 15:14
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حوادث الطرقات: وفاة 42 شخصا وإصابة 157 آخرين خلال الأسبوع الأخير
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 14:26     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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