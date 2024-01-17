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الإنتهاء من مشروع تهيئة واد الحراش في مارس القادم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 16:31     الفئـة : مجتمـــع
الإنتهاء من مشروع تهيئة واد الحراش في مارس القادم

 

الجزائر- وقفت الحكومة، خلال إجتماعها يوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش، المرتقب إنتهاء أشغاله في مارس القادم، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

و يشمل مشروع تطهير وتهيئة واد الحراش- الذي يمتد على طول 67 كلم منها 2ر18 كلم تعبر ولاية الجزائر- عمليات   متمحورة حول تجريف وحماية المنحدرات وانجاز جدران دعم وتهيئة المناظر وكذا إزالة تلوث حوض الحراش الذي يمر بأربع ولايات وسط البلاد.

كما يشمل، على نطاق أوسع، عصرنة  وتزيين الواجهة البحرية للجزائر العاصمة من خلال تهيئة فضاءات عديدة بشكل يتناسب و النظام البيئي، قصد تزويد السكان بمواقع للتنزه ومساحات خضراء و ترفيهية وملاعب للاستراحة و ممارسة الرياضة.

و كانت أشغال تهيئة وادي الحراش قد انطلقت في جوان 2012، لكنها عرفت تأخرا كبيرا.

و في أفريل 2021، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ببعث مشروع تطوير محيط واد الحراش، قبل أن يؤكد مطلع 2022 على تسريع إتمام مشروع وادي الحراش المدمج، ليتمكن هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للعاصمة و ضواحيها من رؤية النور بعد سنوات من الركود.

و تتمثل القطاعات المعنية بالمشروع في وزارة البيئة والطاقات المتجددة والصناعة و الصناعة الصيدلانية و الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وكذا الري.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 جانفي 2024 16:42
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الإنتهاء من مشروع تهيئة واد الحراش في مارس القادم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 16:31     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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