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أمن ولاية الجزائر: نداء بخصوص مشتبه فيه متورط في قضية نصب وإحتيال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 20:03     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر- وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، يوم الثلاثاء، نداء إلى المواطنين بخصوص مشتبه فيه في قضية نصب وإحتيال، داعية كل شخص يكون قد وقع ضحيته، التقرب إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في حقه.

و جاء في النداء المرفق بصورة للمشتبه فيه, أنه ''طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد, تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر, ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد, إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة: المدعو +ق.أ+ مشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال و انتحال صفة هيئة نظامية".

و في هذا الصدد --يضيف ذات المصدر-- "توجه مصالح أمن ولاية الجزائر, نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر, التقرب إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد الكائن بشارع عبان رمضان الجزائر الوسطى, أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال".

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 جانفي 2024 20:06
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أمن ولاية الجزائر: نداء بخصوص مشتبه فيه متورط في قضية نصب وإحتيال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 20:03     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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