غرداية: مشاركة أزيد من 100 شاب في منتدى الشباب والفضاءات الثقافية

غرداية - يشارك أزيد من مائة شاب من مختلف مناطق الوطن في منتدى "الشباب والفضاءات الثقافية، الواقع والآفاق" الذي ينظم يوم الإثنين بولاية غرداية بمبادرة من المجلس الأعلى للشباب.

و أوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب, عبد الحليم بن بادة على هامش افتتاح هذه التظاهرة الشبانية أن "هذا اللقاء يهدف إلى إطلاق دراسة حول استعمال من قبل الشباب من مختلف الولايات الفضاءات الثقافية والرياضية والترفيهية لحث هذه الفئة الشبانية على إعداد اقتراحات بخصوص تسيير هذه الفضاءات الشبانية بطريقة منهجية".

و لدى تطرقه إلى ما حققه المجلس الأعلى للشباب من "منجزات" لفائدة الشباب، أكد ذات المسؤول أن هذه "الهيئة تسهر من أجل الإستجابة لانشغالات الشباب"، لافتا الى أن "نجاح هذا الملتقى مرهون بإستحداث نماذج جديدة لتسيير هذه الفضاءات الشبانية من طرف الشباب من مختلف مناطق الوطن من أجل تجنب الآفات الإجتماعية".

و أشار المتحدث في تصريح لـوأج الى أن " هذا المنتدى يأتي في إطار برنامج المجلس بهدف مناقشة مستقبل استعمال الفضاءات الثقافية الموجهة للشباب بالنظر الى التحولات التي يشهدها المجتمع سيما الشباب".

و برمجت في هذا اللقاء (15-16 يناير ) ثلاث جلسات التي تبحث في " تطلعات الفنانين و رجال الثقافة الجزائرية " و"التحديات من أجل المحافظة على التراث الثقافي الجزائري" و"دور الفنانين و المبدعين و الجمعيات الثقافية في استخدام الفضاءات الثقافية" ، حسب المنظمين.

و يعد هذا المنتدى الذي شاركت في افتتاح اشغاله نخبة من الفنانين الشباب وطلبة جامعيين والسلطات المحلية بمثابة فضاء لتبادل التجارب بين المشاركين و الذي سيتوج في الأخير بتوصيات يتم تسليمها للهيئات المعنية.

كما يشكل أيضا فرصة للمشاركين لاكتشاف مختلف الفضاءات الثقافية والمواقع السياحة لمنطقة سهل ميزاب المصنفة تراثا عالميا في 1982 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).