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وفاة عائلة بغاز أكسيد الكربون بالمسيلة: فتح تحريات أولية للكشف عن ملابسات الحادث

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 14:09     الفئـة : مجتمـــع
وفاة عائلة بغاز أكسيد الكربون بالمسيلة: فتح تحريات أولية للكشف عن ملابسات الحادث

الجزائر- أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح (مجلس قضاء المسيلة) بفتح تحريات أولية للكشف عن ملابسات وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون, حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح الرأي العام أنه وعلى إثر الحادثة الأليمة المسجلة بتاريخ 2024/01/14 المتمثلة في وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون, تم التنقل ومعاينة مكان الحادث والأمر بفتح تحريات أولية للكشف عن ملابسات الحادث وكذا التأكد من مدى استجابة أجهزة التدفئة وتركيبها لمعايير السلامة الجسدية''.

آخر تعديل على الإثنين, 15 جانفي 2024 15:17
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وفاة عائلة بغاز أكسيد الكربون بالمسيلة: فتح تحريات أولية للكشف عن ملابسات الحادث
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 14:09     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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