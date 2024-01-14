قافلة تحسيسية حول مخاطر سوء إستعمال قارورات غاز البوتان عبر أربع ولايات بوسط البلاد

البليدة - أطلقت مقاطعة غاز البترول المميع للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية "نفطال" لناحية البليدة اليوم الأحد من بلدية بوينان قافلة تحسيسية حول مخاطر سوء استعمال قارورات غاز البوتان و المرتقب أن تمس أربع ولايات بوسط البلاد ،تابعة لها، حسبما علم من هذه المؤسسة.

و شكلت بلدية بوينان (شرق البليدة) أولى محطات هذه القافلة التوعوية التي ستتواصل إلى غاية 18 يناير الجاري من خلال تنظيم لقاءات تحسيسية توعوية لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية عبر كل من ولايات المدية و عين الدفلى و تيبازة، وفقا حسب لرئيسة الدائرة التجارية بالمقاطعة، مهدية جبالي.

و تهدف هذه المبادرة التوعوية التي يشرف عليها خبراء و مختصون من المؤسسة، إلى الحد من الحوادث الناجمة عن سوء استعمال قارورات غاز البوتان من خلال تلقين التلاميذ الذين يعول عليهم لتوعية أوليائهم الطريقة الصحيحة لتركيب قارورات الغاز و كذا تنبيههم بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند فتح و غلق صمام الأمان.

و في هذا الصدد، استفاد اليوم تلاميذ مدرسة "زهرة جيلالي" ببلدية بوينان من شروحات مفصلة حول الطرق الصحيحة لربط أنبوب الغاز بجهاز التدفئة أو الطهي و تنبيههم بالتصرفات الخاطئة التي تتسبب في وقوع حوادث الإنفجارات الناجمة عن تسرب الغاز.

و في سياق متصل، كشفت السيدة جبالي عن تسجيل وقوع أربعة حوادث ناجمة عن سوء استعمال قارورات غاز البوتان خلال سنة 2023 و التي أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص جراء إصابتهم بحروق بليغة في حوادث متفرقة وقعت جميعها عبر إقليم ولاية تيبازة.

و من المرتقب أن تشكل بلدية لارهاط بولاية تيبازة ثاني محطات لهذه القافلة التوعوية التي ستحط بها يوم غد الإثنين ثم بلدية وادي الشرفة بولاية عين الدفلى ثم بلدية وزرة بالمدية و أخيرا بلدية عين بوسيف بذات الولاية، إستنادا لرئيسة الدائرة التجارية مشيرة إلى أن جل سكان هذه البلديات يستعلمون قارورات غاز البوتان في ظل عدم ربط سكناتهم بشبكات الغاز الطبيعي.