تقديم "كسكس يناير" للمرة الأولى في ساحة عمومية

الجزائر- إحتفل المجلس الشعبي البلدي للجزائر وسط، يوم أمس الجمعة، مع الجمهور والمواطنين بـ "كسكس يناير 2974"، واحدة من العادات المهمة في إحتفالات يناير، اليوم الأول للسنة الفلاحية الأمازيغية.

و للمرة الأولى في الجزائر, أبت مهدية بن غالية المسؤولة المحلية الأولى للبلدية, أن تهتم شخصيا بنجاح هذا الحدث الذي جمع في جو بهيج مئات المواطنات والمواطنين, و العديد من العائلات, حيث تجتمع جميعها حول وجبة واحدة للاحتفال سويا ب "يناير 2974"، واحدة من رموز المجد والثراء للثقافة الجزائرية.

و تم ترتيب "مائدتين طويلتين" على طول شارع ديدوش مراد, بين ساحة موريس أودان و البريد المركزي, وهذا لاستقبال كل المواطنين الذين سيستجيبون للدعوة التي تم توجيهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي, من خلال الصفحات الرسمية للمجلس الشعبي البلدي للجزائر وسط.

في أجواء بهيجة, انتشرت عائلات بأكملها (الأجداد والآباء والأطفال) لإحياء هذه اللحظة المميزة التي كانوا يحتفلون بها عادة مع الأسرة في المنزل, والتي سيعيشونها هذه المرة في اجواء من الفرح و البهجة مع اشخاص آخرين للاحتفال بحدث من التراث المشترك.

و يندرج تنظيم "كسكس يناير 2974" في اطار برنامج العمل لبلدية الجزائر وسط, تحت رعاية ولاية الجزائر, حيث بهدف الى تجميع العائلات الجزائرية حول طاولة واحدة لتعزيز الروابط الاجتماعية من أجل جزائر قوية وموحدة.

و في سنة 2020, قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإدراج الكسكس في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية, بالإضافة إلى المعارف والمهارات والممارسات المرتبطة بإنتاج الكسكس.