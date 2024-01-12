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الإعلان عن قائمة الناجحين في أول مسابقة دكتوراه بدار القرآن (جامع الجزائر)

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 11:17     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - أسفرت أول مسابقة دكتوراه بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية (دار القرآن) بجامع الجزائر عن فوز 82 ناجحا من أصل 202 مترشح, حيث جرت هذه المسابقة في "أحسن الظروف" عبر جميع مراحلها, حسب ما أكده اليوم الخميس بيان لعمادة جامع الجزائر.

وقد أعلنت دار القرآن عن قوائم الناجحين في المسابقة التي أسفرت عن فوز 82 ناجحا من بينهم 50 طالبا و 32 طالبة من أصل 202 ناجح في الامتحانات الكتابية وذلك في 12 تخصصا.

وأشار البيان إلى أن هذه المسابقة التي تعد الأولى من نوعها جرت في "أحسن الظروف"، حيث "كللت بالنجاح في جميع مراحلها", وهذا "بفضل تعاون الأسرة الجامعية من مختلف جامعات الوطن وبعض المدارس العليا للأساتذة".

للتذكير, كانت الامتحانات الكتابية الخاصة بهذه المسابقة قد جرت يومي 2 و 3 يناير الجاري بكلية الحقوق (جامعة الجزائر1) تحت الوصاية البيداغوجية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعمادة جامع الجزائر.

وللاطلاع على النتائج النهائية، تدعو ذات المؤسسة الدينية إلى تصفح منصة الدكتوراه لدار القرآن أو الصفحة الرسمية لجامع الجزائر على الفايسبوك: /https://inscription.dar-elcoran.dz https://www.facebook.com/DjamiiEl Djazair.

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الإعلان عن قائمة الناجحين في أول مسابقة دكتوراه بدار القرآن (جامع الجزائر)
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 11:17     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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