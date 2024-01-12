الدولة عازمة على دعم المقاولاتية النسوية

تيزي وزو- أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة كوثر كريكو, اليوم الخميس بولاية تيزي وزو, على ارادة الدولة في دعم و مرافقة المقاولاتية النسوية و الريفية المنتجة.

و ذكرت الوزيرة بمناسبة زيارتها للولاية من اجل المشاركة في احتفالات احياء راس السنة الامازيغية, يناير 2974, بان "استراتيجية الدولة تهدف الى تشجيع و مرافقة و ادماج عمل المرأة الريفية في الانتاج الوطني".

و اعربت السيدة كريكو, على مستوى سوق يناير, الذي نظم بعاصمة الولاية, حيث زارت اجنحة العارضين, عن "اعجابها" بالمنتجات التقليدية المعروضة, منوهة "بالحفاظ على التقاليد العريقة المتعلقة بهذه الاحتفالية, سيما من فئة النساء و نقلها الى الاجيال الجديدة".

كما زارت الوزيرة هيكلين للاستقبال و التكفل بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية, سمعيا و بصريا, التابعين لقطاع التضامن الوطني, حيث تم عرض منتجات تقليدية قام بها المنتسبين اليهما.

و في الختام, قامت الوزيرة بزيارة قرية تيزيوين التي توجت كأنظف قرية بالولاية لسنة 2023, حيث نوهت "بالروح والجهد التضامني للسكان".