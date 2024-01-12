Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الدولة عازمة على دعم المقاولاتية النسوية

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 09:06     الفئـة : مجتمـــع
الدولة عازمة على دعم المقاولاتية النسوية

تيزي وزو- أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة كوثر كريكو, اليوم الخميس بولاية تيزي وزو, على ارادة الدولة في دعم و مرافقة المقاولاتية النسوية و الريفية المنتجة.

و ذكرت الوزيرة بمناسبة زيارتها للولاية من اجل المشاركة في احتفالات احياء راس السنة الامازيغية, يناير 2974, بان "استراتيجية الدولة تهدف الى تشجيع و مرافقة و ادماج عمل المرأة الريفية في الانتاج الوطني".

و اعربت السيدة كريكو, على مستوى سوق يناير, الذي نظم بعاصمة الولاية, حيث زارت اجنحة العارضين, عن "اعجابها" بالمنتجات التقليدية المعروضة, منوهة "بالحفاظ على التقاليد العريقة المتعلقة بهذه الاحتفالية, سيما من فئة النساء و نقلها الى الاجيال الجديدة".

كما زارت الوزيرة هيكلين للاستقبال و التكفل بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية, سمعيا و بصريا, التابعين لقطاع التضامن الوطني, حيث تم عرض منتجات تقليدية قام بها المنتسبين اليهما.

و في الختام, قامت الوزيرة بزيارة قرية تيزيوين التي توجت كأنظف قرية بالولاية لسنة 2023, حيث نوهت "بالروح والجهد التضامني للسكان".

كلـمات مفتـاحيــة :
الدولة عازمة على دعم المقاولاتية النسوية
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 09:06     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.12

فلسطين: 8 شهداء في قصف صهيوني على خان يونس

24.01.12

لا تبادل للأسرى إلا بوقف شامل للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

24.01.12

الرابطة الأولى لكرة القدم: اتحاد الجزائر يفوز على شبيبة الساورة (2-1)

24.01.12

جباية: أهم التدابير و الاجراءات المقررة في 2024

24.01.12

كأس افريقيا-2023 : المنتخب الوطني يجري تدريباته ببواكي بكامل التعداد

24.01.12

الدولة عازمة على دعم المقاولاتية النسوية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.09

صدور النسخة الإنجليزية لمجلة "الجيش" ابتداء من شهر يناير الجاري

24.01.09

مجلس الأمة: عرض نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والحد من أخطار الكوارث أمام اللجنة…

24.01.09

تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر- التشيك" 

24.01.10

مجلس الأمة يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

24.01.10

مجلس الأمن الدولي: الجزائر تمتلك المصداقية للدفع بعجلة الإصلاح

24.01.10

بوغالي يدعو من طهران إلى الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة