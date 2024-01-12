قسنطينة/يناير: أنشطة عديدة تبرز ثراء التراث الوطني

قسنطينة - تميز إحياء رأس السنة الأمازيغية (يناير) اليوم الخميس بقسنطينة بتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية وكذا التكوينية التي تبرز ثراء التراث الوطني.

وقد تم بالمناسبة تدشين المدينة السينمائية المصغرة، التي تجسد نموذجا عن المدينة العتيقة "السويقة"، وذلك بدار الثقافة "مالك حداد" علاوة على إمضاء اتفاقية شراكة بين هذه المؤسسة الثقافية والمؤسسة العمومية للتلفزيون (محطة قسنطينة) من أجل استغلال هذه المدينة المصغرة في تصوير مختلف الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

ويتعلق الأمر بمبادرة من شأنها أن تساهم في تثمين وترسيخ قيم وإسهامات هذه المدينة العتيقة التي نجت من كل محاولات القمع والعدوان ونجحت في الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال تقاليدها وروائحها التي بقيت على حالها، مثلما أشارت إليه مديرة دار الثقافة "مالك حداد"، السيدة أميرة دليو.

كما تم تنظيم دورة تكوينية وطنية في التصوير والمونتاج بدار الثقافة مالك حداد لفائدة 62 شابا من مختلف ولايات الوطن.

وتضمن البرنامج الاحتفالي بيناير استحداث نادي السينما الذي أطلق عليه "نادي سيرتا للأفلام" بالتعاون مع جمعية نوميديا ??فنون، حيث سيقوم هذا النادي بعرض أفلام سينمائية للأطفال والكبار مرتين في الأسبوع بدار الثقافة "مالك حداد"، وذلك على حسب طلب الجمهور.

وبالإضافة إلى تدشين جناح للكتب الأمازيغية، تزين بهو دار الثقافة "مالك حداد" بمعرض غني ومتنوع يعكس الأهمية الثقافية والتراثية للجزائر.

وسيتواصل برنامج الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة مساء اليوم الخميس بتنظيم أنشطة فنية وفكرية بالمسرح الجهوي "محمد الطاهر فرقاني" بقسنطينة حيث ستقدم فرقة "تالا آرت" وصلة إنشادية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، الذي أعطت إشارة انطلاقه السلطات المحلية، سيتواصل بتنظيم معرض للصناعات التقليدية بقصر الثقافة "محمد العيد آل خليفة" بدءا من يوم السبت المقبل سيستمر إلى غاية 29 يناير الجاري.