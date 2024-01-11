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حوادث المرور: وفاة 45 شخصا وإصابة 214 آخرين خلال الأسبوع المنصرم

  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 17:55     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 45 شخصا وإصابة 214 آخرين خلال الأسبوع المنصرم

الجزائر - أحصت مصالح الدرك الوطني, على مستوى مناطق اختصاصها, وفاة 45 شخصا وإصابة 214 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة على إثر وقوع 140 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع المنصرم.

وفي هذا الصدد, أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني, عبد الحميد عمراني, في تصريح ل/وأج, أن عدد الحوادث والوفيات والاصابات شهد انخفاضا مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي، مشيرا الى أن العامل البشري يبقى المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد بقواعد المرور من طرف مستعملي الطريق.

وأضاف أن ولاية سكيكدة سجلت أكبر عدد من الحوادث ب 12 حادثا, متبوعة بكل من البويرة (8 حوادث) ثم الجزائر العاصمة, تبسة وقسنطينة ب7 حوادث لكل منها.

وبالمناسبة, تدعو مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق الى احترام قانون المرور وتخفيض السرعة وعدم القيام بالمناورات الخطيرة باعتبارها المتسبب الرئيسي في حوادث المرور، خاصة في ظل التقلبات الجوية.

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حوادث المرور: وفاة 45 شخصا وإصابة 214 آخرين خلال الأسبوع المنصرم
  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 17:55     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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