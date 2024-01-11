وفاة 53 شخصا في حوادث تسرب الغاز منذ بداية أكتوبر الماضي عبر التراب الوطني

الجزائر - سجلت مصالح الحماية المدنية، منذ بداية شهر أكتوبر المنصرم، وفاة 53 شخصا تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة وسخانات المياه عبر التراب الوطني، حسب ما علم اليوم الخميس لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات، في تصريح ل/وأج، أن مصالح الحماية المدنية سجلت منذ الفاتح أكتوبر الماضي وفاة 53 شخصا وإسعاف 1204 آخرين نتيجة لحوادث تسرب الغاز.

وفي ذات السياق، تواصل مصالح الحماية المدنية حملاتها التحسيسية بهدف تزويد المواطنين بالنصائح والإرشادات اللازمة للوقاية من "القاتل الصامت" وغرس ثقافة وقائية لديهم مع توعيتهم بضرورة اتباع قواعد السلامة واحترام المقاييس الأمنية لتفادي الأخطار المرتبطة بتسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، وفقا لذات المصدر.