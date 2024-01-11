Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السنة الأمازيغية الجديدة : عارضون من 8 ولايات في صالون منتجات الموطن بأم البواقي

  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 15:17     الفئـة : مجتمـــع
السنة الأمازيغية الجديدة : عارضون من 8 ولايات في صالون منتجات الموطن بأم البواقي

أم البواقي - يشارك منذ اليوم الخميس في الصالون الوطني لمنتجات الموطن (محلية الصنع) ذات البعد التراثي في طبعته الثانية بدار الثقافة "نوار بوبكر" بأم البواقي عارضون قدموا من 8 ولايات و ذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة (2974).

ويمثل العارضون المشاركون في هذا الصالون التي اختير له شعار "العولة من الطبيعة إلى المائدة" و المنظم بالتنسيق بين المنظمة الجزائرية للتراث و السياحة و الصناعات التقليدية و مديرية الثقافة و الفنون, ولايات خنشلة و سطيف و تيزي وزو و تلمسان و بشار و قالمة و سكيكدة، بالإضافة إلى أم البواقي.

و تبرز أجنحة العرض في هذه التظاهرة الثقافية التي ستستمر إلى غاية الأحد المقبل, تنوع التراث الأمازيغي على غرار بعض الأكلات التقليدية (الرفيس و الكسرة) و ألبسة و حلي تعكس التراث التقليدي الجزائري.

و من بين المشاركات في هذا الصالون، جميلة سعدي، رئيسة مكتب المنظمة الوطنية للسياحة و الموروث الثقافي بتيزي وزو التي تعرض لباسا تقليديا قبائليا متمثلا في الجبة القبائلية بأنواعها من جبة قوقاري و مشهورة و إيواضيان.

كما تزين مبروكة عمران من ولاية خنشلة، رئيسة جمعية الأوراس للزربية و التراث الأمازيغي, أرضية و جدران جزء من بهو و أرضية  دار الثقافة بزربية "بابار" المنسوجة بالصوف الطبيعي و الملونة-حسبها- بمواد طبيعية مثل السواك و قشور الرمان و الكركم.

و من جانبه، أفاد رئيس المنظمة الوطنية للتراث و السياحة و الصناعات التقليدية، طارق صالح, بأن الهدف من تنظيم هذا الصالون الذي يعرف مشاركة شرفية لعارضين من فلسطين و تونس, هو تشجيع المنتج التراثي المحلي و الترويج له و خلق فرص عمل للمرأة الماكثة بالبيت في هذا المجال.

للإشارة، فقد أشرف على افتتاح الصالون الوطني لمنتجات الموطن ذات البعد التراثي والي أم البواقي، عيسى عيسات, بحضور ممثلين عن قطاع الثقافة و الفنون.

آخر تعديل على الخميس, 11 جانفي 2024 16:09
كلـمات مفتـاحيــة :
السنة الأمازيغية الجديدة : عارضون من 8 ولايات في صالون منتجات الموطن بأم البواقي
  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 15:17     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.11

الجزائر العاصمة: غلق مؤقت للمدرج الميكانيكي بشارع محمد الخامس (ايتوزا)

24.01.11

الألعاب الإفريقية 2023: المشاركة الجزائرية في دورة اكرا (غانا) على جدول اجتماع بمقر…

24.01.11

السنة الميلادية الجديدة: رئيس الجمهورية يهنئ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

24.01.11

حوادث المرور: وفاة 45 شخصا وإصابة 214 آخرين خلال الأسبوع المنصرم

24.01.11

العدوان على غزة: محكمة العدل الدولية ترفع أولى جلساتها بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان…

24.01.11

متوجون بجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية يؤكدون أهميتها في ترقية الإبداع…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.09

صدور النسخة الإنجليزية لمجلة "الجيش" ابتداء من شهر يناير الجاري

24.01.09

مجلس الأمة: عرض نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والحد من أخطار الكوارث أمام اللجنة…

24.01.09

تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر- التشيك" 

24.01.08

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية: صب منحة مالية معتبرة للطلبة الفلسطينيين بالجزائر

24.01.08

مجلس الأمة: عرض نصي القانونين المتعلقين بالحصول على النفقة ومكافحة التزوير

24.01.08

وائل الدحدوح يشكر رئيس الجمهورية والشعب الجزائري للتضامن الدائم مع القضية الفلسطينية