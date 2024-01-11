السنة الأمازيغية الجديدة : عارضون من 8 ولايات في صالون منتجات الموطن بأم البواقي

أم البواقي - يشارك منذ اليوم الخميس في الصالون الوطني لمنتجات الموطن (محلية الصنع) ذات البعد التراثي في طبعته الثانية بدار الثقافة "نوار بوبكر" بأم البواقي عارضون قدموا من 8 ولايات و ذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة (2974).

ويمثل العارضون المشاركون في هذا الصالون التي اختير له شعار "العولة من الطبيعة إلى المائدة" و المنظم بالتنسيق بين المنظمة الجزائرية للتراث و السياحة و الصناعات التقليدية و مديرية الثقافة و الفنون, ولايات خنشلة و سطيف و تيزي وزو و تلمسان و بشار و قالمة و سكيكدة، بالإضافة إلى أم البواقي.

و تبرز أجنحة العرض في هذه التظاهرة الثقافية التي ستستمر إلى غاية الأحد المقبل, تنوع التراث الأمازيغي على غرار بعض الأكلات التقليدية (الرفيس و الكسرة) و ألبسة و حلي تعكس التراث التقليدي الجزائري.

و من بين المشاركات في هذا الصالون، جميلة سعدي، رئيسة مكتب المنظمة الوطنية للسياحة و الموروث الثقافي بتيزي وزو التي تعرض لباسا تقليديا قبائليا متمثلا في الجبة القبائلية بأنواعها من جبة قوقاري و مشهورة و إيواضيان.

كما تزين مبروكة عمران من ولاية خنشلة، رئيسة جمعية الأوراس للزربية و التراث الأمازيغي, أرضية و جدران جزء من بهو و أرضية دار الثقافة بزربية "بابار" المنسوجة بالصوف الطبيعي و الملونة-حسبها- بمواد طبيعية مثل السواك و قشور الرمان و الكركم.

و من جانبه، أفاد رئيس المنظمة الوطنية للتراث و السياحة و الصناعات التقليدية، طارق صالح, بأن الهدف من تنظيم هذا الصالون الذي يعرف مشاركة شرفية لعارضين من فلسطين و تونس, هو تشجيع المنتج التراثي المحلي و الترويج له و خلق فرص عمل للمرأة الماكثة بالبيت في هذا المجال.

للإشارة، فقد أشرف على افتتاح الصالون الوطني لمنتجات الموطن ذات البعد التراثي والي أم البواقي، عيسى عيسات, بحضور ممثلين عن قطاع الثقافة و الفنون.