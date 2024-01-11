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حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 356 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 12:00     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 356 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 356 آخرون بجروح على إثر وقوع 312 حادث مرور جسماني سجلتهم مصالح الأمن الوطني على مستوى المناطق الحضرية في الفترة من 2 إلى 8 يناير, حسب ما كما أفاد به, اليوم الخميس, بيان لذات  المصالح.

وأوضح البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ(+13) حادث, وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ(+01) جريح, مع انخفاض عدد القتلى بـ(-3) حالة.

وتشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار --يضيف ذات المصدر-- تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور, وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

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حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 356 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 12:00     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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