إحياء رأس السنة الأمازيغية بمعسكر: إقامة احتفالية "يناير...تراث وأصالة"

معسكر ـ أقيمت اليوم الخميس بدار الثقافة "أبي رأس الناصري" لمعسكر احتفالية تحت شعار "يناير...تراث وأصالة" بمناسبة إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة "يناير".

وتضمنت هذه التظاهرة المنظمة من طرف عدة مديريات والتي أشرف عليها الوالي فريد محمدي عرض مختلف المنتوجات الحرفية التقليدية التي تستعمل في إحياء رأس السنة الأمازيغية منها الأواني الطينية وأدوات مصنوعة من مادتي الحلفاء والدوم والأكلات التقليدية التي تميز هذه المناسبة التراثية.

كما عرضت مقتنيات وأدوات موسيقية قديمة خاصة بفن القناوي وعرض لباس الفارس وصور فوتوغرافية ولوحات زيتية تسلط الضوء على عادات وتقاليد سكان ولاية معسكر في مجال الاحتفال بيناير.

وقد استقطبت هذه المعارض عددا كبيرا من الزوار ، معظمهم من الشباب المنخرطين بالجمعيات المحلية بالولاية والمنخرطين بورشات لمؤسسات الثقافية وعدد من الباحثين المهتمين بالتراث الشعبي.

وأشار الباحث في التراث الشعبي لمنطقة معسكر بلقاسم حجايل في تصريح لوأج الى أن "تنظيم مثل هذه التظاهرات يسمح بالمحافظة على الموروث الثقافي الجزائري الأصيل فضلا على التعريف بما تزخر به ولاية معسكر من تراث ثقافي شعبي ثري".

كما تضمنت هذه الاحتفالية تقديم أغاني تراثية ووطنية من طرف الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للمراكز الطبية النفسية فضلا على تقديم عرض مسرحي بعنوان "رمز الحرية" من إنتاج جمعية نشاطات الشباب لمعسكر وإلقاء قصائد شعرية تتغنى بالموروث الثقافي الأصيل لبلادنا من أداء عدد من التلاميذ المنخرطين بالنوادي الأدبية والثقافية والفنية لمؤسسات تربوية بالولاية.

وبالمناسبة أعطى والي معسكر إشارة انطلاق مسابقات حول أحسن رسم وأحسن زي تقليدي وأحسن أكلة تقليدية خاصة بهذه المناسبة التراثية.

للإشارة شارك في تنظيم هذه الاحتفالية مديريات الثقافة والفنون والشباب والرياضة والتكوين والتعليم المهنيين والنشاط الاجتماعي والتضامن والسياحة والصناعة التقليدية والتربية.