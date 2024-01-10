Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اختتام المسابقة التصفوية الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 17:13     الفئـة : مجتمـــع
اختتام المسابقة التصفوية الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

الجزائر - اختتمت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة فعاليات المسابقة التصفوية الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم، حسب ما أورده بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأوضح ذات المصدر أن "الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رضوان معاش، قام بتفقد سير فعاليات المسابقة التصفوية الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم التي اختتمت بمقر الوزارة بعد ثلاثة أيام من المنافسة، وعرفت مشاركة  133 متسابقا من مختلف ولايات الوطن، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد".

وستفضي هذه التصفيات --مثلما أشار اليه البيان-- إلى ''اختيار المتنافسين في ثلاثة فروع ممثلة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وفرعي المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره والجائزة التشجيعية لصغار الحفظة".

ومن المقرر أن تجري المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده خلال شهر رجب، على أن تختتم بتكريم الفائزين ليلة الإسراء والمعراج، فيما تجري فعاليات الفرعين الأخيرين خلال شهر رمضان المبارك ليتم تكريم الفائزين فيها ليلة القدر المباركة"، وفقا لذات المصدر.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
اختتام المسابقة التصفوية الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 17:13     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.10

الاحتفال برأس السنة الامازيغية : "سوق يناير" يطل بأول نسخة افتراضية للترويج للمنتجات…

24.01.10

المجلس الشعبي الوطني: ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة

24.01.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

24.01.10

السنة الأمازيغية الجديدة: أهمية إبراز الأبعاد التاريخية والثقافية للهوية الوطنية

24.01.10

أجهزة التدفئة وكواشف الغاز: سحب ثمانية أنواع من السوق الوطنية لعدم مطابقة المعايير

24.01.10

توقيع مذكرة تفاهم بين المحافظة السامية للرقمنة وشركة "هواوي للاتصالات الجزائر"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.08

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية: صب منحة مالية معتبرة للطلبة الفلسطينيين بالجزائر

24.01.08

وائل الدحدوح يشكر رئيس الجمهورية والشعب الجزائري للتضامن الدائم مع القضية الفلسطينية

24.01.08

مجلس الأمة: عرض نصي القانونين المتعلقين بالحصول على النفقة ومكافحة التزوير

24.01.09

مجلس الأمة: عرض نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والحد من أخطار الكوارث أمام اللجنة…

24.01.09

تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر- التشيك" 

24.01.09

صدور النسخة الإنجليزية لمجلة "الجيش" ابتداء من شهر يناير الجاري