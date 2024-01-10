اختتام المسابقة التصفوية الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

الجزائر - اختتمت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة فعاليات المسابقة التصفوية الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم، حسب ما أورده بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأوضح ذات المصدر أن "الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رضوان معاش، قام بتفقد سير فعاليات المسابقة التصفوية الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم التي اختتمت بمقر الوزارة بعد ثلاثة أيام من المنافسة، وعرفت مشاركة 133 متسابقا من مختلف ولايات الوطن، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد".

وستفضي هذه التصفيات --مثلما أشار اليه البيان-- إلى ''اختيار المتنافسين في ثلاثة فروع ممثلة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وفرعي المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره والجائزة التشجيعية لصغار الحفظة".

ومن المقرر أن تجري المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده خلال شهر رجب، على أن تختتم بتكريم الفائزين ليلة الإسراء والمعراج، فيما تجري فعاليات الفرعين الأخيرين خلال شهر رمضان المبارك ليتم تكريم الفائزين فيها ليلة القدر المباركة"، وفقا لذات المصدر.