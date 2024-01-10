الاحتفال برأس السنة الامازيغية : "سوق يناير" يطل بأول نسخة افتراضية للترويج للمنتجات بوهران

وهران- يطل "سوق يناير" الذي يقام سنويا بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة بأول نسخة افتراضية من خلال المتجر الالكتروني لمنتجات الصناعة التقليدية للغرفة الولائية للقطاع بوهران تدعيما للمعارض التي تنظم بمناسبة هذه التظاهرة التي تحمل أبعادا تراثية و اقتصادية و سياحية .

وفي هذا الإطار بادرت غرفة الصناعة التقليدية والحرف بفتح نافذة في المتجر الالكتروني لمنتجات الصناعة التقليدية لعرض عينات منها تجمع بين الاصال و المعاصرة و التعريف بها لدى متصفحي المواقع الالكترونية و للترويج لمهارات الحرفيين في مختلف نشاطاتهم خارج الفضاءات المغلقة ، حسبما أبرزه لوأج مدير الغرفة، خليد طهراوي عشية إحياء رأس السنة الامازيعية الجديدة (2974).

وسيتزين المتجر الالكتروني لمنتجات الصناعة التقليدية الذي أطلقته ذات الغرفة منذ سنة حلة مميزة تعكس أجواء الأسواق التقليدية و ذلك من خلال عرض أنواع من المنتجات و المواد و المشغولات اليدوية و الأطباق الشعبية و الألبسة التقليدية التي تعرض في "سوق يناير " للتعريف أيضا بهذه التظاهرة السنوية الذي يلتقي فيها الحرفيون القادمون من مختلف بلديات الولاية ، وفق ذات المسؤول.

كما يكتسي هذا السوق الموسمي من خلال هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى وهران طابعا خاصا حيث جاءت هذه النسخة الافتراضية كإضافة لتعزيز "سوق يناير" التقليدي الذي دأبت الغرفة تنظيمه سنويا للترويج للمنتجات التقليدية و خلق أجواء تنافسية للإبداع أكثر مع الحفاظ على أصالة الصناعة التقليدية وعراقتها ، إستنادا للمتحدث.

ومن جهتها، ترى السيدة حقاب حليمة من وهران المتخصصة في الخياطة التقليدية و الجاهزة أن " اقتحام سوق يناير التجارة الالكترونية يعتبر مبادرة رائدة وفرصة للإشهار أكثر لهذا السوق التقليدي الذي يجمع العديد من المهتمين بالصناعة التقليدية من جهة و للتعريف بمنتجات الحرفيين من جهة أخرى منها البدلات التقليدية المصممة للأطفال المتمدرسين الذين يقبلون عليها للاحتفال برأس السنة الامازيغية".

سوق يناير بنسخته العادية

و تتميز هذه السنة ببرمجة ذات الغرفة بالتنسيق مع مديرية السياحة و الصناعة التقليدية معرضين لسوق يناير ببهو مقر غرفة الصناعة التقليدية والحرف بوسط مدينة وهران وبالمركز التجاري "الحاجة فاطمة" بحي " النور" والذي يشارك فيهما قرابة 30 حرفيا و 16 جمعية مهتمة بالتراث و مرافقة المرأة الريفية و الماكثة في البيت.

وتعتبر هذه المعارض الذي أصبحت حدثا سنويا و سوقا مفتوحة أمام الحرفيين من مختلف قرى وبلديات وهران للترويج لمهاراتهم في مختلف منتجات الصناعة التقليدية و التعريف بعاداتهم وتقاليدهم و بخدمات الغرفة المقدمة للحرفيين والمرأة الريفية والماكثة في البيت لاقتحام عالم المقاولاتية.

وفي هذا الصدد ، تقول رئيسة جمعية "فضل الرحمان " ببلدية طفرواي غوماري صورية أن "سوق يناير" سواء في المواقع الالكترونية أو في الواقع يعد فرصة لتعريف الزوار بمهارات المرأة الريفية في صنع "عجائن سيدي الغانم " المشهورة بهذه المنطقة الجبلية الواقعة بجنوب وهران والتي تعرف إقبالا كبيرا عليها من طرف المستهلك لتحضير الطبق المعروف " مرقة الرقاق" الذي يقدم ليلة 12 يناير.

و من ناحيته، صرح الخبير في الاقتصاد الريفي ، فاتح عابد أن استحداث "سوق يناير " الذي يعرف أيضا باسم سوق " العام" ضروري حيث أنه يحمل دلالات ثقافية وأنثروبولوجية و اجتماعية و اقتصادية وكذا مؤشر اقتصادي للعام المقبل يحفز المنتج على المزيد من الإنتاج.

كما أنه يشكل فضاء تجاري يخلق المنافسة بين المنتجين لعرض أجود المنتجات و يقرب المستهلك بجميع المنتجات الجزائرية و يسمح له بالتعريف أكثر على تلك المنتجات المحلية الأصيلة التي يجب تثمينها من أجل تنمية مستدامة ، وفق ما أفاد به ذات المتحدث الذي يعد مستشارا لدى المنظمة الجزائرية للمستهلك.

ومن جانبه، يرى رئيس الجمعية الشبانية للتبادل السياحي لوهران، حركوس محمد رشيد أن "سوق يناير" يشكل مناسبة لتطوير السياحة الداخلية من خلال تنظيم جولات عبر مختلف البلديات التي تبرز في هذه المناسبة كنوزها التاريخية و تراثها ومؤهلاتها الفلاحية و التراثية مما يسمح خاصة للشباب باكتشاف عادات و تقاليد و طريقة احتفال سكان كل منطقة مقترحا في ذات السياق تصنيف "سوق يناير" ضمن التراث الوطني.