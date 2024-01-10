يناير بغرداية : "رفيس" الطبق التقليدي الذي يزين مائدة إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة

غرداية - يشكل الطبق التقليدي المعروف بـ"رفيس" واحدا من مظاهر الإحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة "يناير" الذي تتزين به مائدة الإحتفالات لدى سكان غرداية .

و لا تزال عائلات وادي ميزاب تحتفل ب''يناير'' باعتباره حدث ذي بعد زراعي حيث يقترن بالدورات الزراعية التي تعلن عن بداية فصل الشتاء للسنة الزراعية بهذه المنطقة ذات المناخ الجاف .

ويعكس إحياء مناسبة "يناير" مدى تشبث سكان المنطقة بعادات و تقاليد الأجداد و توارث هذا التراث اللامادي من جيل إلى جيل , حيث تكون فيه المرأة الوصية و الضامنة لذلك من خلال تحضريها لطبق "رفيس" الذي يعتبر طبق تقليدي محلي خاص بسكان ميزاب .

وبالرغم من التغيرات الطارئة على عادات و تقاليد المنطقة و ظهور الحلويات العصرية إلا أن طبق "رفيس لا يزال حاضرا بقوة على موائد العائلات بغرداية بمناسبة احياء مناسبة ''يناير'' .

ويتم إعداد هذا الطبق التقليدي بمنازل القصور الخمسة بغرداية وفق ما تقتضيه العادات لإحياء حلول رأس السنة الأمازيغية الجديدة وذلك باستعمال عدة مقادير من بعض المواد الغذائية ذات اللون الأبيض ( دقيق و سكر و حليب) أملا في جلب البركة وضمان سنة زراعية مزدهرة .

ويعد هذا الطبق المحلي ضروريا خلال الإحتفال برأس السنة الأمازيغية، والذي يتم تحضيره أساسا من مواد السميد والسكر والحليب والبيض، حيث تقوم ربة البيت في إعداد العجين على شكل أرغفة خفيفة وتوضع في إناء لإنضاجه بواسطة البخار ، ويسكب عليها بعد ذلك كميات من السمن الطبيعي وتزينه بالعنب الجاف و البيض المسلوق .

و يبرز هذا الطبق أحد مظاهر التآزر و التآخي بالمنطقة ، حيث يجمع العائلة الكبيرة في أجواء احتفالية تسودها البهجة و الفرح .

وبعد الإنتهاء من تذوق طبق "رفيس'' يليه احتساء كوب من الشاي مصحوبا ببعض المكسرات ( فول سوداني و لوز و فستق) قبل تأدية الصلاة التي تليها سورة الفاتحة يتضرع فيها السكان إلى الله العلي القدير أن يجعل هذه السنة الجيدة بمثابة بداية موسم زراعي مزدهر للفلاحة والموارد المائية .

ويشكل هذا الحدث ''يناير'' المصادف لنهاية حملة جني التمور مرحلة حاسمة حسب عادات و تقاليد سكان الواحات ، حيث يتم الإنتقال من فترة تقييم الوضعية البيئية للنخيل قبل الإعلان عن انطلاق فترة تنقية وتنظيف النخيل المثمر، كما أوضح من جهته حاج بكير أحد مالكي بستان النخيل بغرداية .

وتهدف هذه العملية التي يستخدم فيها آلات حادة لإزالة السعف الجاف وبقايا الشجيرات الميتة الأخرى و البراعم و الليف الجاف ، بما يساهم في التقليل من خطر الحرائق، مثلما تم شرحه.

وتمس أشغال التنظيف أيضا شبكة السقي التقليدي (سواقي وقنوات مياه السقي بواحات النخيل)، كما شرح حاج أيوب أحد الأعيان المختصين في المهن الفلاحية التقليدية ، مشيرا أن عيد "يناير" تشكل مناسبة لتقوية التماسك الإجتماعي والروابط بين العائلات .