Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رأس السنة الأمازيغية: يوم الجمعة المقبل عطلة مدفوعة الأجر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 11:58     الفئـة : مجتمـــع
رأس السنة الأمازيغية: يوم الجمعة المقبل عطلة مدفوعة الأجر

الجزائر- سيكون يوم الجمعة 12 يناير 2024 المصادف لرأس السنة الأمازيغية، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، حسب ما أفاد به، يوم الأربعاء، بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

و أوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة أمنزو ن يناير, رأس السنة الأمازيغية وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963, المتضمن قائمة الأعياد القانونية, المعدل والمتمم, فإن يوم الجمعة 12 يناير 2024 يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر, لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة, وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

غير أنه --يضيف البيان "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه, اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

آخر تعديل على الأربعاء, 10 جانفي 2024 12:32
كلـمات مفتـاحيــة :
رأس السنة الأمازيغية: يوم الجمعة المقبل عطلة مدفوعة الأجر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 11:58     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.10

الرئيس عباس: لن نسمح بتهجير أي فلسطيني من غزة أو الضفة الغربية

24.01.10

دراجة المضمار / البطولة الأفريقية-2024 (اليوم الاول) : ميداليتان منها ذهبية للمنتخب…

24.01.10

كأس إفريقيا للأمم 2023: "الخضر" يحلون ببواكي الإيفوارية

24.01.10

أمطار رعدية مرتقبة على وسط وشرق البلاد يومي الخميس والجمعة

24.01.10

الرابطة الأولى: التوقيع على عقد رعاية بين مؤسسة "أوريدو" وفريق مولودية الجزائر 

24.01.10

اختتام المسابقة التصفوية الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.08

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية: صب منحة مالية معتبرة للطلبة الفلسطينيين بالجزائر

24.01.08

وائل الدحدوح يشكر رئيس الجمهورية والشعب الجزائري للتضامن الدائم مع القضية الفلسطينية

24.01.08

مجلس الأمة: عرض نصي القانونين المتعلقين بالحصول على النفقة ومكافحة التزوير

24.01.09

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر

24.01.09

الجزائر-الاتحاد الأوروبي: التأكيد على أهمية تكثيف علاقات التعاون في كافة المجالات

24.01.09

مجلس الأمة: عرض نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والحد من أخطار الكوارث أمام اللجنة…