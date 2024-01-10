و أوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة أمنزو ن يناير, رأس السنة الأمازيغية وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963, المتضمن قائمة الأعياد القانونية, المعدل والمتمم, فإن يوم الجمعة 12 يناير 2024 يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر, لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة, وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".
غير أنه --يضيف البيان "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه, اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".
رأس السنة الأمازيغية: يوم الجمعة المقبل عطلة مدفوعة الأجر
أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 11:58 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر- سيكون يوم الجمعة 12 يناير 2024 المصادف لرأس السنة الأمازيغية، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، حسب ما أفاد به، يوم الأربعاء، بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.