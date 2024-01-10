البليدة: إعادة فتح الطريق السيار شفة-الجزائر العاصمة كليا بعد غلقه إثر حادث مرور

دراجة المضمار / البطولة الأفريقية-2024 (اليوم الاول) : ميداليتان منها ذهبية للمنتخب الجزائري -

كأس إفريقيا للأمم 2023: الخضر يحلون ببواكي الإيفوارية -

أمطار رعدية مرتقبة على وسط وشرق البلاد يومي الخميس والجمعة -

الرابطة الأولى: التوقيع على عقد رعاية بين مؤسسة أوريدو وفريق مولودية الجزائر -

اختتام المسابقة التصفوية الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم -

مجلس الأمة يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي -

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطلق موقعا إلكترونيا جديدا -

معالجة المياه بتقنية الأوزون: الحكومة تستمع لعرض حول مشروع طوره فريق بحث علمي -

حملة الحرث و البذر 2023-2024 تجري في ظروف حسنة بفضل التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية -

الحكومة تدرس تقدم مشروع مركب سحق البذور الزيتية بجيجل -

كرة القدم / كأس افريقيا للأمم 2023 : قوائم منتخبات المجموعة الثانية -

مجلس الأمن الدولي: الجزائر تمتلك المصداقية للدفع بعجلة الإصلاح -

ملف جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية يحمل كل الادلة التي تدين الاحتلال على جرائمه بغزة -

قطاعات الصناعة و الفلاحة و الري و السكك الحديدية محور اجتماع الحكومة -

السنة الأمازيغية الجديدة: رئيس الجمهورية حريص على صون وتعزيز مكونات الهوية الوطنية -

كأس إفريقيا-2023: المنتخب الجزائري يغادر لومي في إتجاه مدينة بواكي الإيفوارية -

إحباط محاولات إدخال أزيد من 6 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب -

وهران : الفنان المسرحي بلفضال سيدي محمد في ذمة الله -

رأس السنة الأمازيغية: يوم الجمعة المقبل عطلة مدفوعة الأجر -