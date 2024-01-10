البليدة: إعادة فتح الطريق السيار شفة-الجزائر العاصمة كليا بعد غلقه إثر حادث مرور

و أوضح ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية للشفة بتدعيم من وحدة الحماية المدنية "يحياوي بن مالك" و بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، تمكنت من إعادة الفتح الكلي للطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين الشفة (غرب البليدة) و الجزائر العاصمة و الذي كان قد فتح جزئيا بعد حادث انقلاب شاحنة ذات مقطورة وقع في الساعات الأولى من نهار اليوم.
و كانت مصالح الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة 03سا و 25د من أجل حادث انقلاب شاحنة ذات مقطورة كانت محملة بالسلع بالطريق السيار شفة بإتجاه الجزائر العاصمة بالقرب من محول حي دريوش مما تسبب, علاوة على غلق الطريق, في إصابة شخص (سائق الشاحنة) بجروح تم اسعافه وإجلاؤه نحو مستشفى فرانس فانون.
و قد أعلنت مصالح الحماية المدينة أنها تمكنت في حدود الساعة 6 سا و 26 د من إعادة فتح الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين الشفة اتجاه الجزائر العاصمة "جزئيا" أمام مستعمليه.