ولاية بني عباس تحتضن فعاليات احياء اليوم العربي لمحو الأمية

الجزائر- يحيي الديوان الوطني لمحو الامية وتعليم الكبار, غدا الاثنين بولاية بني عباس, اليوم العربي لمحو الأمية المصادف للثامن يناير من كل سنة, حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان للديوان.

وأوضح ذات المصدر أنه سيتم اعطاء إشارة انطلاق إحياء هذا اليوم من ولاية بني عباس, وهذا تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، ليشمل ملحقات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار عبر الوطن، مشيرا الى أن الجزائر "تشهد مواصلة الأعمال الإيجابية للاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي تنفذ في الميدان بمعية الشركاء من دوائر وزارية ومجتمع مدني وجمعيات وطنية ومحلية".

وفي هذا الصدد، أبرز الديوان أن "تضافر الجهود مكن من خفض نسبة الأمية إلى 7,40 بالمائة مع تسجيل وإعادة تسجيل 281.534 دارس خلال السنة الدراسية الجارية".

كما بلغ عدد المسجلين منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية – يضيف البيان-- 5.310.038 دارس، بالإضافة الى إدماج 748 دارسا في التعليم عن بعد خلال سنة 2023 و 218 في التكوين المهني مع تسجيل 896 دارسا في فصول محو الأمية باللغة الأمازيغية عبر 14 ولاية، الى جانب تسجيل 800 دارس في مراكز التضامن الوطني عبر 19 ولاية و 511 دارسا مكفوفا في فصول محو الأمية بتقنية البرايل في 14 ولاية.

وبخصوص إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عمليتي التعليم والتعلم، فقد تمت "رقمنة كل كتب محو الأمية لمختلف المستويات على شكل تطبيقات وفي نسختين: واحدة بدون استعمال الأنترنيت وأخرى باستعمال الانترنت عبر موقع الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار onaea.dz.www .