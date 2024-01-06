الصندوق الوطني للتقاعد يتحصل على وسم جودة الاستقبال الممنوح من طرف المعهد الجزائري للتقييس

الجزائر - تسلم الصندوق الوطني للتقاعد, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, وسم جودة الاستقبال "في خدمتكم", الممنوح من طرف المعهد الجزائري للتقييس.

وجرت مراسم تسليم هذا الوسم في لقاء نظم بمقر الصندوق, بحضور رئيس الديوان بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مقداد ثابت, ممثلا لوزير القطاع, فيصل بن طالب, الى جانب المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد, جعفر عبدلي والمدير العام للمعهد الجزائري للتقييس, جمال حالس.

وخلال هذا اللقاء, تسلمت 18 وكالة محلية تابعة للصندوق الوطني للتقاعد وسم جودة الاستقبال كآخر دفعة من الوكالات المحلية التي تسلمت هذا الوسم نظير التزامها بالمعايير المنصوص عليها في المرجع الجزائري لجودة الاستقبال.

وفي كلمة له, أكد السيد ثابت أن "التكفل بانشغالات واهتمامات المواطن يوجد في صلب أولويات السلطات العمومية من خلال برنامج الحكومة, وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية".

وأضاف أن تسلم وكالات الصندوق الوطني للتقاعد وسم جودة الاستقبال يأتي في مسعى "تبسيط إجراءات الخدمة العمومية لفائدة المواطنين عموما والمتقاعدين على وجه الخصوص", مبرزا جهود القطاع في هذا المجال, سيما من خلال عصرنة ورقمنة المرفق العمومي لضمان "خدمة نوعية".

من جهته, أكد السيد عبدلي أن الغاية المنشودة من تبني نظام الجودة "في خدمتكم" على مستوى الصندوق يكمن في توفير "أحسن الظروف من حيث الاستقبال, الاصغاء, معالجة العرائض وكذا تمكين المتقاعدين بصفة خاصة من الاستفادة من خدمات عن بعد تعفيهم من عناء التنقل".

وأشار الى التدابير التي اتخذها الصندوق، على غرار التكوين، لضمان معايير جودة الاستقبال، علاوة على التقنيات الحديثة المستعملة لتحسين الخدمة العمومية وتقريب الادارة من المواطن وتبسيط الاجراءات الادارية, مضيفا أن التكفل بالمتقاعدين ومرتفقي الصندوق يعد "أولوية" ضمن الاستراتيجية المعتمدة من طرف الصندوق.

بدوره، نوه السيد حالس بالجهود المبذولة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد في مجال جودة الاستقبال, مبرزا أن علامة جودة الاستقبال "في خدمتكم" تمنح بعد "الإيفاء بالالتزامات المتعلقة بشروط الاستقبال".