يوم بدون سيارات: تنظيم عدة نشاطات تربوية وترفيهية

الجزائر - نظم المجلس الشعبي البلدي للجزائر العاصمة وسط، اليوم الجمعة، تظاهرة "يوم بدون سيارات" التي شهدت تنظيم العديد من الأنشطة التربوية والترفيهية لفائدة العائلات، بحيث خلقت للأطفال جوا تربويا وفضاء للترفيه والتسلية بمناسبة عطلة الشتاء المدرسية.

وقد تم تنظيم هذه الأنشطة خلال نهايتي الأسبوعين المنصرمين لمرافقة تظاهرة "يوم بدون سيارات" بحيث دامت على مدار يوم كامل (حتى الساعة 20سا). وتم هذه الانشطة على عدة أجنحة بشارع ديدوش مراد بين ساحة موريس أودان والبريد المركزي، حسبما افادت به رئيسة المجلس الشعبي البلدي للجزائر وسط، مهدية بن غالية.

وقد تكفلت بها "مختلف الهيئات الرسمية والثقافية والرياضية والاجتماعية التابعة للمجلس الشعبي البلدي للجزائر وسط وولاية الجزائر ووزارة الشباب والرياضة"، بحيث شملت ورشات عمل علمية والرسم والتلوين والعلاج بالفن للأطفال المتوحدين وحماية البيئة، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية وعروض رياضية وكوميدية للأطفال، حسب ذات المسؤولة.

وقام أعضاء الكشافة الاسلامية الجزائرية، ممثلين بأقسام "الفلاح" بالجزائر وسط و"عبد الحميد بن باديس" ببابا حسن"، بعرض مختلف الأدوات الضرورية لتنظيم رحلة تخييم في ظل الاحترام الصارم بالبيئة.

كما قدمت جمعية "قلب الجزائر" لذوي الاحتياجات الخاصة، مجوهرات تقليدية صنعها أشخاص ذوي إعاقة حركية، بما في ذلك رئيسة هذه الجمعية، فوزية حشايشي، وبعض أعضائها على غرار الحرفية سولاف دهيبي من جيجل.

وكانت ألعاب العلاج بالفن التي تسمح بإثارة الحواس، حاضرة في معرض الجمعية الوطنية "لاضطراب التوحد بالجزائر"، إلى جانب فضاءات أخرى احتضنت ألعاب تربوية لحماية البيئة وألعاب الفيديو والشطرنج وإنجاز لوحات جدارية مخصصة للشعب الفلسطيني لاسيما في غزة، الذي يتعرض لهمجية الجيش الصهيوني.

وتم تنظيم أيضا فضاءات لألعاب التزحلق وحصص لممارسة المبارزة وألعاب الكرة الحديدية وكرة الطائرة وتنس الطاولة لفائدة الأطفال والمراهقين الذين كانوا مرفوقين بأوليائهم من مختلف أحياء العاصمة.

وعرضت الفنانة الرسامة سهام العلوي خلال هذه التظاهرة لوحتها الرابعة المخصصة للإخوة الفلسطينيين بغزة، وكذا زميلها زكريا صوفان الذي قدم للجمهور لوحة تمثل مسجد القدس الشريف.

وصرحت رئيسة المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى أن النشاطات التي رافقت تظاهرة "يوم بدون سيارات" تهدف إلى "إحياء التنشيط الثقافي بالعاصمة والتحسيس بضرورة احترام نظافة المحيط وخلق فضاءات تسلية للأطفال والعائلات".