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حمزاوي يؤكد على ضرورة غرس القضية الفلسطينية لدى أبناء الحركة الكشفية

  أدرج يـوم : الجمعة, 05 جانفي 2024 16:53     الفئـة : مجتمـــع
حمزاوي يؤكد على ضرورة غرس القضية الفلسطينية لدى أبناء الحركة الكشفية

الجزائر- أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، على ضرورة غرس و ترسيخ القضية الفلسطينية لدى أبناء الحركة الكشفية التي "تبقى دوما مدرسة للمواطنة".

و خلال لقاء حول الدراسة المغاربية للقائد الكشفي المقدسي تحت عنوان: "القدس في العيون نفنى ولا تهون", بحضور سفير دولة فلسطين بالجزائر, السيد فايز أبو عيطة, ووفد كشفي من ليبيا وممثلي المجتمع المدني, أوضح السيد حمزاوي أن "القضية الفلسطينية تبقى جوهر القضايا العادلة, مما يستدعي تعريف الأجيال الصاعدة بهذه القضية واطلاعهم على هوية وثقافة وحضارة وتاريخ هذه الأمة التي يريد الكيان الصهيوني طمسها ومحوها".

و اعتبر هذه الندوة التي بادرت بها الحركة الكشفية "رسالة هامة يتم من خلالها ترقية المعارف حول فلسطين والبيت المقدسي وتأطير أشبال الكشافة وترسيخ لديهم حب فلسطين, لتبقى هذه القضية متجذرة ومغروسة في ضمائرهم وفي مناهج برامج الكشافة المغاربية والعربية".

و جدد السيد حمزاوي بالمناسبة, موقف الجزائر الثابت المساند والداعم للقضية الفلسطينية, وحق الشعب الفلسطيني في استرجاع سيادته وأرضه المسلوبة, منددا لما يتعرض إليه حاليا سكان غزة العزل من تقتيل وتنكيل متواصل من طرف الاحتلال الصهيوني.

من جهته, ثمن السفير الفلسطيني هذا اللقاء الذي يدوم يومين, من أجل دعم القضية الفلسطينية, مذكرا في ذات السياق بأن القدس الشريف هي "أرض عربية إسلامية, رغم كل المحاولات الصهيونية لطمس هويتها ومحو حضارتها وثقافتها وتاريخها".

و أضاف أن "الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته لاسترجاع أرضه المسلوبة كما فعله بالأمس الجزائريون الذين كافحوا لاسترجاع حريتهم وتحقيق استقلالهم", معربا عن خالص شكره للجزائر التي تواصل دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية.

من جهتهم, أشاد ممثلو المجتمع المدني بالدور الذي تقوم به الكشافة الإسلامية الجزائرية من أجل مناصرة القضية الفلسطينية وزرعها لدى الأجيال الصاعدة.

و على هامش هذا اللقاء, تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الكشافة الاسلامية الجزائرية والجمعية الوطنية لمحو الأمية "اقرا", تهدف إلى "تعزيز التعاون والتبادل في مجال محو الأمية, لاسيما لمواجهة تحديات الرقمنة".

و في هذا الإطار, أكد رئيس الجمعية, حسين خليد, بأن جمعيته اعتمدت على الشراكة والتعاون مع كل الشركاء لاسيما مع الحركة الكشفية  لتوفير التعليم لكل شرائح المجتمع من خلال إعداد برامج ومناهج لمحو الأمية.

آخر تعديل على الجمعة, 05 جانفي 2024 16:59
كلـمات مفتـاحيــة :
حمزاوي يؤكد على ضرورة غرس القضية الفلسطينية لدى أبناء الحركة الكشفية
  أدرج يـوم : الجمعة, 05 جانفي 2024 16:53     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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