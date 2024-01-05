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كريكو تؤكد من إليزي على ضرورة دعم إنخراط المرأة الريفية في الإقتصاد الوطني

  أدرج يـوم : الجمعة, 05 جانفي 2024 15:46     الفئـة : مجتمـــع
كريكو تؤكد من إليزي على ضرورة دعم إنخراط المرأة الريفية في الإقتصاد الوطني

الجزائر - أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، بولاية إليزي، على ضرورة دعم إنخراط المرأة الريفية في الإقتصاد الوطني، عبر إنشاء مؤسسات مصغرة منتجة مدرة للدخل، حسب ما أورده، يوم الجمعة، بيان للوزارة.

فخلال زيارة عمل وتفقد قادتها أمس الخميس إلى إليزي, أين زارت معرضا لمنتجات الصناعة التقليدية, أوضحت السيدة كريكو أن دائرتها الوزارية "تعمل, من خلال الخلايا الجوارية للتضامن المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن, من أجل توعية المرأة الريفية والماكثة بالبيت بأهمية الانخراط في الحياة الاقتصادية, من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة منتجة مدرة للدخل", مثلما أشار إليه المصدر ذاته.

و شددت في هذا الصدد, على أهمية "تحسيس المرأة الريفية للتقرب من مختلف صناديق الدعم والمرافقة, بغية الاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة لهذه الفئة القادرة على تحقيق الاستقلالية المالية والمساهمة في الرقي بالإنتاج والاقتصاد الوطني", يضيف البيان.

و في معرض إبرازها للدور الهام المنوط بمختلف فعاليات المجتمع المدني في تحقيق هذا الهدف, أشارت الوزيرة إلى أنها "ستواصل رفقة المرصد الوطني للمجتمع المدني, العمل على تأطير الجمعيات الناشطة في الميدان على المستوى الوطني, من أجل تشجيعهم على مرافقة مؤسسات الدولة في توعية المرأة الريفية بأهميتها في مجال المساهمة في ترقية الاقتصاد المحلي ومنه الاقتصاد الوطني".

و في محطة أخرى, شددت السيدة كريكو لدى زيارتها للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا, على "ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات, على غرار الشباب والرياضة والثقافة والتكوين المهني, لتحقيق تكفل ناجع بهذه الفئة".

آخر تعديل على الجمعة, 05 جانفي 2024 15:57
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كريكو تؤكد من إليزي على ضرورة دعم إنخراط المرأة الريفية في الإقتصاد الوطني
  أدرج يـوم : الجمعة, 05 جانفي 2024 15:46     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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