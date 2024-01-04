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جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: لجنة الإغاثة تجمع تبرعات لفائدة قطاع غزة

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 17:33     الفئـة : مجتمـــع
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: لجنة الإغاثة تجمع تبرعات لفائدة قطاع غزة

الجزائر- كشف رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد المجيد بيرم، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن قيام لجنة الإغاثة التابعة للجمعية بجمع التبرعات وتسليمها إلى الهلال الأحمر الجزائري لنقلها إلى قطاع غزة.

و أوضح السيد بيرم, في ندوة صحفية نشطها بمقر الجمعية, أن "المرحلة الحالية تتطلب تعزيز نشاط الإغاثة في ظل ما تشهده غزة من مأساة إنسانية و إبادة جماعية من طرف الاحتلال الصهيوني الغاشم", مبرزا "نشاط لجنة الإغاثة التابعة للجمعية من أجل جمع التبرعات وتسليمها إلى الهلال الأحمر الجزائري الذي يتولى بدوره نقلها إلى قطاع غزة, فضلا عن العمل مستقبلا للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار".

و أضاف الرئيس الجديد لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن هذه الأخيرة تراهن على نشاط إغاثي يكون "أكثر فاعلية", مشيرا إلى المساهمات السابقة للجمعية سواء داخل الوطن أو خارجه.

و أشار من جانب آخر إلى أن الجمعية "باعتبارها فضاء علميا وتربويا, تستوعب كل الكفاءات والطاقات على تنوع تخصصاتها للرقي ببلادنا بشكل يتيح تعزيز القيم داخل المجتمع", مضيفا أن "نشاطها مستقبلا سيشمل تفعيل اللجان المختلفة لإحياء تراث الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي يعد إرثا جماعيا لكل الجزائريين".

و أكد أن الجمعية "تقوم بدورها من خلال التعاون مع كل الفاعلين", مشددا على أهمية "التركيز على الجانب التربوي والتوعوي والإرشادي بشكل يعطي دفعا قويا للجانب التاريخي و الهوياتي للمجتمع".

آخر تعديل على الخميس, 04 جانفي 2024 19:46
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جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: لجنة الإغاثة تجمع تبرعات لفائدة قطاع غزة
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 17:33     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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