حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 355 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - توفي 13 شخصا وأصيب 355 آخرون على إثر 299 حادث مرور جسماني تم تسجيه بالمناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 26 ديسمبر 2023 إلى الفاتح يناير 2024، حسب ما أفاد به، يوم الخميس, بيان لمصالح الأمن الوطني.

و أوضح ذات المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر ب (-27) حادث, وفي عدد الجرحى ب (-32), مع تسجيل ارتفاع عدد الوفيات ب (+2).

و تشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%, وذلك نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

و في هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور, وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات على مدار ال24 ساعة.