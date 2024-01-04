Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفاة 14 شخصا في حوادث تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 15:44     الفئـة : مجتمـــع
وفاة 14 شخصا في حوادث تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون خلال أسبوع

الجزائر - لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 105 آخرون بحالات تسمم في حوادث تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون, خلال الأسبوع الجاري, لترتفع بذلك الحصيلة إلى 48 حالة وفاة منذ بداية أكتوبر الماضي, حسب ما علم, اليوم الخميس, لدى مصالح الحماية المدنية.

وفي هذا الصدد, أوضح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, الملازم أول يوسف عبدات, أنه "تم خلال الأسبوع الجاري تسجيل 14 حالة وفاة وإصابة 105 آخرين بالتسمم جراء حوادث تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون, لترتفع بذلك الحصيلة إلى 48 وفاة و 1001 تسمم منذ بداية شهر أكتوبر المنصرم".

آخر تعديل على الخميس, 04 جانفي 2024 16:14
كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة 14 شخصا في حوادث تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 15:44     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.08

التكوين و التعليم المهنيين: "العمل جار لإعادة النظر في التخصصات المتاحة و مدة التكوين"

24.01.08

الخارجية الفلسطينية تدين المخططات الاستعمارية الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية

24.01.08

كاس افريقيا 2023: الخيول البوركينابية, المنافس الاكبر "للخضر" في دور المجموعات

24.01.08

وحدات الجيش الصحراوي تستهدف قواعد مغربية بقطاع المحبس

24.01.08

فلاحة: إطلاق عملية الإحصاء العام الثالث خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية

24.01.08

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية: صب منحة مالية معتبرة للطلبة الفلسطينيين بالجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.01

صدور قانون المالية 2024 في الجريدة الرسمية

24.01.04

السكن الريفي: صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية سيمنح 60 ألف إعانة

24.01.04

صدور قانون الغابات والثروات الغابية في الجريدة الرسمية

24.01.02

الجزائر تبدأ ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي

24.01.02

الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير تكشف عن برنامجها لسنة 2024

24.01.04

قانون المالية 2024: تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية