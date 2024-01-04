وفي هذا الصدد, أوضح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, الملازم أول يوسف عبدات, أنه "تم خلال الأسبوع الجاري تسجيل 14 حالة وفاة وإصابة 105 آخرين بالتسمم جراء حوادث تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون, لترتفع بذلك الحصيلة إلى 48 وفاة و 1001 تسمم منذ بداية شهر أكتوبر المنصرم".
وفاة 14 شخصا في حوادث تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون خلال أسبوع
أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 15:44 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر - لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 105 آخرون بحالات تسمم في حوادث تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون, خلال الأسبوع الجاري, لترتفع بذلك الحصيلة إلى 48 حالة وفاة منذ بداية أكتوبر الماضي, حسب ما علم, اليوم الخميس, لدى مصالح الحماية المدنية.
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