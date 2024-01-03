و أوضح المصدر ذاته أن "المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن فتح مسابقة بعنوان سنة 2023, عن طريق الانتقاء و دراسة الملف, لتوظيف حسب احتياجات المصالح, 198 عون متعاقد شبيه (عامل مهني, عون خدمة, سائق, حارس), بموجب عقود محددة المدة وبالتوقيت الكامل".
و أضاف نفس البيان بالإمكان "تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف, عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية, فايسبوك, انستغرام, و ايكس (تويتر سابقا)".
المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن فتح مسابقة توظيف
أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 17:32 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر - أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فتح مسابقة بعنوان سنة 2023، عن طريق الإنتقاء و دراسة الملف، لتوظيف حسب إحتياجات المصالح، 198 عون متعاقد شبيه، بموجب عقود محددة المدة وبالتوقيت الكامل، حسب ما أفاد به، يوم الأربعاء، بيان لذات المصالح.
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