سفارة اليابان بالجزائر تمنح هبة مالية لفائدة جمعية "الأمل" لولاية أم البواقي

و جرى حفل تسليم هذه الهبة بمقر سفارة اليابان بالجزائر, بحضور السفير الياباني, أكيرا كونو, ورئيس جمعية "الأمل", أحمد سوالمية, وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, فاروق كحايلية.

و بالمناسبة, أوضح السفير الياباني أن هذه الهبة المقدمة من طرف حكومة بلاده تندرج في إطار التعاون الثنائي بهدف تجسيد "مشاريع تنموية" في الجزائر, معربا عن امتنانه للسلطات الجزائرية على "تعاونها لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع".

من جانبه, ثمن رئيس جمعية "الأمل" هذه المبادرة لفائدة مرضى العيون, والتي تعكس --مثلما قال-- "علاقات الصداقة المتينة" التي تربط الشعبين الجزائري والياباني.