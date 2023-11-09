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سفارة اليابان بالجزائر تمنح هبة مالية لفائدة جمعية "الأمل" لولاية أم البواقي

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 19:09     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر- منحت سفارة اليابان بالجزائر, يوم الخميس, هبة مالية لفائدة جمعية "الأمل" لولاية أم البواقي بهدف اقتناء معدات طبية وتقديم فحوصات وخدمات علاجية لمرضى العيون.

و جرى حفل تسليم هذه الهبة بمقر سفارة اليابان بالجزائر, بحضور السفير الياباني, أكيرا كونو, ورئيس جمعية "الأمل", أحمد سوالمية, وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, فاروق كحايلية.

و بالمناسبة, أوضح السفير الياباني أن هذه الهبة المقدمة من طرف حكومة بلاده تندرج في إطار التعاون الثنائي بهدف تجسيد "مشاريع تنموية" في الجزائر, معربا عن امتنانه للسلطات الجزائرية على "تعاونها لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع".

من جانبه, ثمن رئيس جمعية "الأمل" هذه المبادرة لفائدة مرضى العيون, والتي تعكس --مثلما قال-- "علاقات الصداقة المتينة" التي تربط الشعبين الجزائري والياباني.

كما أشاد بجهود وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج من أجل "تحقيق هذا المشروع الإنساني".

آخر تعديل على الخميس, 09 نوفمبر 2023 19:33
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سفارة اليابان بالجزائر تمنح هبة مالية لفائدة جمعية "الأمل" لولاية أم البواقي
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 19:09     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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