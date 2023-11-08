وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل -

ورقلة : إمضاء إتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين وغرفة التجارة والصناعة الواحات -

الحكومة تدرس أربعة مشاريع نصوص تطبيقية لقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي -

فلسطين : 10678 شهيدا ونحو 28500 جريح في عدوان الإحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر -

الحكومة تدرس المشروع التمهيدي لقانون النشاطات المنجمية في صيغته الجديدة -

سفير ليبيا بالجزائر يكرم فرق الإنقاذ الجزائرية المشاركة في عمليات البحث والإغاثة بمدينة درنة -

جلسة عمل جزائرية-سنغافورية لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين -

مشروع قانون السمعي البصري يرمي إلى تنظيم إنتاج السمعي البصري ومواكبة التطورات الحاصلة -

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الإستسقاء يوم السبت -

صناعة الجلود بوهران: الحرفي بن يعقوب يفتح آفاقا جديدة لتطوير المنتجات الجلدية -

إجتماع الحكومة : مشاريع نصوص قانونية وعروض تخص قطاعي المناجم والمالية -

الإذاعة الجزائرية تساهم في إشاعة قيم السلم والتعايش في إفريقيا -

معرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين : الطبعة ال11 مخصصة لإنتقال الطاقوي التدريجي -

إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي من شأنه تكريس السيادة الرقمية (خبراء) -

فلاحة : تنظيم الصالون الدولي للتمور من 15 إلى 18 بقصر المعارض -

مشروع قانون الرقمنة سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 -

معرض الشارقة للكتاب : إصدارات متخصصة وبحوث حول المسرح الجزائري تثري قائمة الكتب المعروضة -

مقرمان يشيد بالتعاون الثنائي المتسم بالحوار المتواصل والدعم المتبادل بين الجزائر وسنغافورة -

العدوان على غزة : ما يقوم به الإحتلال يرقى إلى جرائم حرب تستوجب الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية -