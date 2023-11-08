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سفير ليبيا بالجزائر يكرم فرق الإنقاذ الجزائرية المشاركة في عمليات البحث والإغاثة بمدينة درنة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نوفمبر 2023 18:54     الفئـة : مجتمـــع
سفير ليبيا بالجزائر يكرم فرق الإنقاذ الجزائرية المشاركة في عمليات البحث والإغاثة بمدينة درنة

الجزائر- استقبل المدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف, بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل (الجزائر العاصمة), سفير ليبيا بالجزائر, السيد صالح همة بكدة, الذي قام بتكريم فرق الانقاذ الجزائرية التي شاركت في عمليات البحث والإغاثة, إثر الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية شهر سبتمبر الماضي, حسب ما أفاد به, يوم الأربعاء, بيان لذات السلك.

و بالمناسبة, أكد المدير العام للحماية المدنية أن هذه الزيارة تأتي ل "تعبر عن الأخوة والصداقة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين", مقدما خالص التعازي لعائلات ضحايا فيضانات درنة.

كما أعرب عن أمله في "إرساء تعاون متين بين مؤسستي الحماية المدنية, الجزائرية والليبية, وتحقيق السلامة والأمن لمواطني البلدين", وذلك من خلال "توفير السبل والآليات الكفيلة بمواجهة ودرء الأخطار والكوارث التي تهدد حياتهم وممتلكاتهم".

كما حرص العقيد بوغلاف, من جهة أخرى, على الترحم على الشهداء الفلسطينيين بغزة التي تتعرض إلى "إبادة جماعية أمام مرأى ومسمع العالم", يضيف البيان.

بدوره, ثمن السفير الليبي المساعدات الإنسانية التي تقرر إرسالها من طرف السلطات العليا الجزائرية, في اللحظات الأولى لوقوع الكارثة بمدينة درنة, كما أثنى على "دعم ومساندة الجزائر, حكومة وشعبا".

و نوه, في السياق ذاته, ب "الاحترافية العالية" لفرق الإنقاذ الجزائرية و"مشاركتها الفعالة في عمليات الإغاثة والإنقاذ والتي جرت في ظروف جد صعبة".

و في الختام, قام سفير ليبيا بالجزائر بتكريم فريقي الإنقاذ, الأول والثاني, المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ, معبرا عن "خالص امتنانه وشكره للدولة الجزائرية ولقطاع الحماية المدنية", ليقوم بعدها بزيارة مختلف الفرق المختصة والاطلاع على العتاد المستعمل في مختلف التدخلات, يتابع نفس المصدر.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 نوفمبر 2023 19:49
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سفير ليبيا بالجزائر يكرم فرق الإنقاذ الجزائرية المشاركة في عمليات البحث والإغاثة بمدينة درنة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نوفمبر 2023 18:54     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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