سفير ليبيا بالجزائر يكرم فرق الإنقاذ الجزائرية المشاركة في عمليات البحث والإغاثة بمدينة درنة

و بالمناسبة, أكد المدير العام للحماية المدنية أن هذه الزيارة تأتي ل "تعبر عن الأخوة والصداقة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين", مقدما خالص التعازي لعائلات ضحايا فيضانات درنة.
كما أعرب عن أمله في "إرساء تعاون متين بين مؤسستي الحماية المدنية, الجزائرية والليبية, وتحقيق السلامة والأمن لمواطني البلدين", وذلك من خلال "توفير السبل والآليات الكفيلة بمواجهة ودرء الأخطار والكوارث التي تهدد حياتهم وممتلكاتهم".
كما حرص العقيد بوغلاف, من جهة أخرى, على الترحم على الشهداء الفلسطينيين بغزة التي تتعرض إلى "إبادة جماعية أمام مرأى ومسمع العالم", يضيف البيان.
بدوره, ثمن السفير الليبي المساعدات الإنسانية التي تقرر إرسالها من طرف السلطات العليا الجزائرية, في اللحظات الأولى لوقوع الكارثة بمدينة درنة, كما أثنى على "دعم ومساندة الجزائر, حكومة وشعبا".
و نوه, في السياق ذاته, ب "الاحترافية العالية" لفرق الإنقاذ الجزائرية و"مشاركتها الفعالة في عمليات الإغاثة والإنقاذ والتي جرت في ظروف جد صعبة".
و في الختام, قام سفير ليبيا بالجزائر بتكريم فريقي الإنقاذ, الأول والثاني, المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ, معبرا عن "خالص امتنانه وشكره للدولة الجزائرية ولقطاع الحماية المدنية", ليقوم بعدها بزيارة مختلف الفرق المختصة والاطلاع على العتاد المستعمل في مختلف التدخلات, يتابع نفس المصدر.