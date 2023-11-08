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وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الإستسقاء يوم السبت

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نوفمبر 2023 18:43     الفئـة : مجتمـــع
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الإستسقاء يوم السبت

الجزائر - دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, في بيان لها يوم الأربعاء, إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل, ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.


و أوضح البيان أنه "ونظرا لتأخر سقوط الأمطار في ربوع وطننا المفدى, وإحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم, الذي ثبت عنه انه إذا حل الجفاف خرج الى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب ردائه وصلى ركعتين, فان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو المواطنين لحضور صلاة الاستسقاء المزمع إقامتها يوم السبت 27 ربيع الثاني 1445 هجري الموافق ل11 نوفمبر 2023 ميلادي, ابتداء من الساعة التاسعة صباحا".

كما دعت الوزارة المواطنين إلى"التأدب بآداب صلاة الاستسقاء من توبة واستغفار ورد للمظالم وصلة الأرحام و التصدق على الفقراء والمساكين, رجاء من الله سبحانه وتعالى غيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل".

 

 

آخر تعديل على الخميس, 09 نوفمبر 2023 16:49
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وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الإستسقاء يوم السبت
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نوفمبر 2023 18:43     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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