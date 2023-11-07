تنظيم ورشة عمل تدريبية حول "مهارات إعداد المشاريع للمجتمع المدني"

الجزائر- نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع مكتب الشرق الأوسط للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, ورشة عمل تدريبية حول "مهارات إعداد المشاريع للمجتمع المدني", حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

و أضاف ذات المصدر أن هذه الورشة التي تدوم يومين ويشارك فيها قرابة 20 منظمة جمعوية ناشطة في مجالات حقوق الإنسان وإطارات من المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب, أشرف على افتتاحها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرة الإقليمية للشرق الأوسط للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

و أكد ممثل المجلس بالمناسبة --حسب نفس البيان-- على أهمية موضوع هذه الورشة التدريبية التي اعتبرها "حلقة في سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المجتمع المدني بالتوافق مع توجهات الأمم المتحدة التي تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على العمل في إطار تشاركي لخدمة قضايا حقوق الإنسان".

و أضاف في ذات السياق أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل ضمن "إطار تنظيمي مع الآليات المؤسساتية التي تشترك معه في الأهداف من بينها على الخصوص المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب"، مشيرا الى أن "الهدف الأسمى لهذا التعاون هو مساعدة المجتمع المدني على تنظيم عمله الميداني ضمن مشاريع هادفة وطموحة خدمة لقضايا حقوق الإنسان".

من جانبها، أشادت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بـ"نوعية الشراكة" بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، والتي تهدف --مثلما أضافت-- إلى "الترويج لثقافة حقوق الإنسان ضمن رؤية شاملة تسعى أساسا لبناء وتطوير قدرات المجتمع المدني".

كما ركزت المتحدثة أيضا على "أهمية آلية تطوير المشاريع والبرامج المتخصصة في مجالات حقوق الانسان، والتي تتناولها ورشة العمل التدريبية مع توفير إطار لحماية حقوق الانسان والمساهمة في تعزيزها".

و تتناول هذه الورشة التدريبية أساسا المفاهيم المرتبطة بتصميم المشروع "ابتداء من جمع المعلومات من خلال العناصر الرئيسية لبنائها وصولا الى كتابة مقترح المشروع واستقطاب التمويل".

و تهدف هذه الورشة التي يؤطرها خبراء دوليون الى "تنمية وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني لإنجاز مشاريع ناجحة من شأنها تطوير حقوق الانسان وخدمة القضايا المتعلقة بها"، وفقا لذات المصدر.