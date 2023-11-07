ميلة : إفتتاح الصالون الوطني للكسكسي والعجائن التقليدية بمشاركة أزيد من 30 عارضا

ميلة - افتتح، يوم الثلاثاء، بمقر غرفة الصناعة التقليدية والحرف بميلة، الصالون الوطني للكسكسي والعجائن التقليدية بمشاركة 32 عارضا من عديد ولايات الوطن.

و يقدم العارضون المشاركون في هذه التظاهرة التي بادرت بتنظيمها غرفة الصناعة التقليدية والحرف بعد انقطاع دام 07 سنوات ،حسب مدير ذات الغرفة، عيسى بولودنين، منتجاتهم في مجال صناعة العجائن التقليدية وفي مقدمتها الكسكسي المصنف كتراث عالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو).

كما تتضمن أجنحة هذا الصالون الذي أشرف والي ميلة مصطفى قريش رفقة السلطات المحلية على افتتاحه و الذي سيتواصل إلى غاية 09 نوفمبر الجاري، منتجات أخرى تتمثل في المستلزمات المستعملة في الطبخ التقليدي من أواني وأدوات منزلية إلى جانب التحف الفنية.

و حسب السيد بولودنين فإن أجنحة هذه التظاهرة "متنوعة تنوع المشاركين "الذين قدموا من ولايات خنشلة و أم البواقي وتبسة وسطيف وجيجل وسكيكدة وسيدي بلعباس وميلة حيث يقدم كل مشارك ما تختص به ولايته في مجال صناعة العجائن التقليدية وكيفية تحضير الكسكسي بها. و صرحت المشاركة، كروشة عتاوية، من ولاية سيدي بلعباس ل/،وأج بأن "هذا الصالون يشكل فرصة أمام المختصين في صناعة العجائن التقليدية لإبراز مهاراتهم في هذا المجال وكذا طرق تحضير هذه العجائن و التي تختلف من منطقة لأخرى خصوصا فيما تعلق باستعمال التوابل وكيفية تقديم الأطباق. و قالت ذات المتحدثة "إن تنظيم مثل هذه الصالونات يسمح لنا بالاحتكاك وتبادل الخبرات والاطلاع على الموروث الثقافي لكل منطقة بالجزائر بما في ذلك العادات والتقاليد المتعلقة بالطبخ".

و سيلتحق بدءا من يوم غد الأربعاء مشاركون جدد من عديد ولايات الوطن بهذه التظاهرة التي ستختتم بتنظيم مسابقة لانتقاء "أحسن طبق تقليدي" من قبل لجنة مختصة حيث رصدت لها 03 جوائز تشجيعية، حسبما تم توضيحه.