Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المجلس الإسلامي الأعلى : معالجة 8000 قضية من طرف مكتب الفتوى وإصلاح ذات البين منذ بداية السنة

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 19:25     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر- بلغ عدد القضايا التي عالجها مكتب الفتوى وإصلاح ذات البين للمجلس الإسلامي الأعلى 8000 قضية, خلال سنة 2023, حسب ما أفاد به, يوم الاثنين, بيان للمجلس.

و أوضح ذات المصدر أن مكتب الفتوى وإصلاح ذات البين يعمل على "تلبية حاجات المواطنين من كل ولايات الوطن ال58 ويستقبل 200 مواطن أسبوعيا".

و أشار إلى أن القضايا التي يعمل المكتب على إصدار الفتوى أو الإصلاح فيها بين المتخاصمين "تتصدرها قضايا الميراث, الأحوال الشخصية (الطلاق والخلع خاصة), القضايا التجارية والعقارية وكذا معالجة قضايا الفرائض والتركات".

و خلص البيان إلى أن مكتب الفتوى وإصلاح ذات البين للمجلس الإسلامي الأعلى يقدم "التسهيلات ويعمل على معالجة الصعوبات التي تعترض المواطنين أو تلك التي تقع فيها مشاحنات, مستعينا بالتي هي أحسن وما يقتضيه الحال والعرف والتقاليد الاجتماعية في إصلاح ذات البين".

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الإسلامي الأعلى : معالجة 8000 قضية من طرف مكتب الفتوى وإصلاح ذات البين منذ بداية السنة
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 19:25     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.06

العدوان على غزة: تقديم شكوى جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس المقبل

23.11.06

الرئيس عباس يحذر من خطورة تواصل الإعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني

23.11.06

البطولة الإفريقية للتايكواندو: المصارع هاني طبيب يحرز الميدالية البرونزية

23.11.06

المجلس الشعبي الوطني : عرض مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية غدا

23.11.06

الرئيس الأول للمحكمة العليا يؤكد أهمية تكريس أخلقة العمل القضائي

23.11.06

انعقاد الدورة ال6 للمشاورات السياسية الجزائرية-الكورية الجنوبية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.11.01

الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب تنظم بالجزائر العاصمة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

23.11.01

رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الشعب للإشراف على إحياء الذكرى ال69 لإندلاع الثورة التحريرية

23.11.01

وزير المجاهدين يؤكد على أهمية الرقمنة في كتابة التاريخ والتعريف به

23.11.01

ثورة نوفمبر المجيدة شكلت نموذجا فريدا من نوعه احتذت به باقي الثورات التي ارادت التحرر

23.11.01

رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مستشفى الأم والطفل ببني مسوس

23.11.01

رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة