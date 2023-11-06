المجلس الإسلامي الأعلى : معالجة 8000 قضية من طرف مكتب الفتوى وإصلاح ذات البين منذ بداية السنة

و أوضح ذات المصدر أن مكتب الفتوى وإصلاح ذات البين يعمل على "تلبية حاجات المواطنين من كل ولايات الوطن ال58 ويستقبل 200 مواطن أسبوعيا".
و أشار إلى أن القضايا التي يعمل المكتب على إصدار الفتوى أو الإصلاح فيها بين المتخاصمين "تتصدرها قضايا الميراث, الأحوال الشخصية (الطلاق والخلع خاصة), القضايا التجارية والعقارية وكذا معالجة قضايا الفرائض والتركات".
و خلص البيان إلى أن مكتب الفتوى وإصلاح ذات البين للمجلس الإسلامي الأعلى يقدم "التسهيلات ويعمل على معالجة الصعوبات التي تعترض المواطنين أو تلك التي تقع فيها مشاحنات, مستعينا بالتي هي أحسن وما يقتضيه الحال والعرف والتقاليد الاجتماعية في إصلاح ذات البين".