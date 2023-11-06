Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

"التنقل إلى العمل بإستعمال الدراجة الهوائية"، مبادرة بيئية لجمعية "عنابة مدينة الدراجة"

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 19:14     الفئـة : مجتمـــع
&quot;التنقل إلى العمل بإستعمال الدراجة الهوائية&quot;، مبادرة بيئية لجمعية &quot;عنابة مدينة الدراجة&quot;

 

عنابة  ـ أطلقت جمعية "عنابة مدينة الدراجة (عنابة بايك سيتي) مبادرة نموذجية بالولاية تتعلق ب "التنقل إلى العمل باستعمال الدراجة الهوائية" و ذلك في إطار جهودها الرامية إلى زرع ثقافة بيئية وسط أفراد المجتمع، حسبما علم يوم الاثنين من رئيسها، بلال قرفي.

و في تصريح لوأج, أوضح ذات المسؤول الجمعوي أن هذه المبادرة التي تلقى مند إطلاقها بداية أكتوبر المنصرم "قبولا و تجاوبا" من قبل موظفين وعمال شباب من الجنسين بولاية عنابة, تهدف إلى "إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمساهمة في التخفيف من آثار الأضرار التي تلحقها الغازات المنبعثة يوميا بطبقة الأوزون مما يؤدي إلى تغيرات مناخية ذات عواقب وخيمة".

و مكنت ذات المبادرة التي تم إطلاقها عبر البلديات الكبرى لولاية عنابة (عاصمة الولاية، سيدي عمار، برحال والبوني) بمشاركة مجموعة أولى من المنخرطين فيها من بينهم عمال و موظفون شباب من الجنسين, من قطع ما مجموعه 1.077 كلم على متن دراجات هوائية للتنقل إلى مقرات العمل و ذلك طيلة شهر كامل وهو ما يعادل 200 كلغ من ثاني أكسيد الكربون, حسب ذات المتحدث.

و أضاف نفس المسؤول الجمعوي بأن استعمال وسائل النقل التقليدية على غرار السيارة للتنقل إلى العمل "يساهم في إنتاج ما معدله 270 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر واحد يتم قطعه", موضحا بأن استعمال الدراجة الهوائية للتنقل إلى مقر العمل يمثل بديلا بيئيا يعني الجميع ويساهم في التخفيف من الأضرار التي تهدد طبقة الأوزون.

و استنادا لذات المصدر, فإنه بغية تشجيع العمال والموظفين الشباب على الانخراط في هذه المبادرة البيئية سيتم فتح منصة رقمية تمكن المهتمين من عمال و موظفين شباب من الانخراط في المبادرة باستعمال خدمة رقمية تسهل التواصل وتبادل التجارب في مجالات استعمال الدراجة الهوائية للتنقل وكذا تحديد المسارات و السلامة المرورية لمستعملي هذه الوسيلة.

كما سطرت ذات الجمعية ـ وفق ذات المصدر ـ برنامجا إعلاميا و تحسيسيا يروج لاستعمال الدراجة الهوائية عبر مدينة عنابة والبلديات الكبرى للولاية للتخفيف من حدة الاختناق المروري إضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية قصد إنشاء مسارات محمية ومعزولة عن الطرق السريعة عبر البلديات.

و تهدف جمعية "عنابة مدينة الدراجة" إلى تعميم استعمال الدراجة الهوائية للتنقل داخل المدينة و بين البلديات التي لا تبعد كثيرا عن بعضها مع تخصيص مسالك ومسارات مؤمنة, حسبما تمت الإشارة إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
"التنقل إلى العمل بإستعمال الدراجة الهوائية"، مبادرة بيئية لجمعية "عنابة مدينة الدراجة"
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 19:14     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.06

العدوان على غزة: تقديم شكوى جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس المقبل

23.11.06

الرئيس عباس يحذر من خطورة تواصل الإعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني

23.11.06

البطولة الإفريقية للتايكواندو: المصارع هاني طبيب يحرز الميدالية البرونزية

23.11.06

المجلس الشعبي الوطني : عرض مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية غدا

23.11.06

الرئيس الأول للمحكمة العليا يؤكد أهمية تكريس أخلقة العمل القضائي

23.11.06

انعقاد الدورة ال6 للمشاورات السياسية الجزائرية-الكورية الجنوبية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.11.01

الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب تنظم بالجزائر العاصمة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

23.11.01

رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الشعب للإشراف على إحياء الذكرى ال69 لإندلاع الثورة التحريرية

23.11.01

وزير المجاهدين يؤكد على أهمية الرقمنة في كتابة التاريخ والتعريف به

23.11.01

ثورة نوفمبر المجيدة شكلت نموذجا فريدا من نوعه احتذت به باقي الثورات التي ارادت التحرر

23.11.01

رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مستشفى الأم والطفل ببني مسوس

23.11.01

رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة