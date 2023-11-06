"التنقل إلى العمل بإستعمال الدراجة الهوائية"، مبادرة بيئية لجمعية "عنابة مدينة الدراجة"

و في تصريح لوأج, أوضح ذات المسؤول الجمعوي أن هذه المبادرة التي تلقى مند إطلاقها بداية أكتوبر المنصرم "قبولا و تجاوبا" من قبل موظفين وعمال شباب من الجنسين بولاية عنابة, تهدف إلى "إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمساهمة في التخفيف من آثار الأضرار التي تلحقها الغازات المنبعثة يوميا بطبقة الأوزون مما يؤدي إلى تغيرات مناخية ذات عواقب وخيمة".
و مكنت ذات المبادرة التي تم إطلاقها عبر البلديات الكبرى لولاية عنابة (عاصمة الولاية، سيدي عمار، برحال والبوني) بمشاركة مجموعة أولى من المنخرطين فيها من بينهم عمال و موظفون شباب من الجنسين, من قطع ما مجموعه 1.077 كلم على متن دراجات هوائية للتنقل إلى مقرات العمل و ذلك طيلة شهر كامل وهو ما يعادل 200 كلغ من ثاني أكسيد الكربون, حسب ذات المتحدث.
و أضاف نفس المسؤول الجمعوي بأن استعمال وسائل النقل التقليدية على غرار السيارة للتنقل إلى العمل "يساهم في إنتاج ما معدله 270 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر واحد يتم قطعه", موضحا بأن استعمال الدراجة الهوائية للتنقل إلى مقر العمل يمثل بديلا بيئيا يعني الجميع ويساهم في التخفيف من الأضرار التي تهدد طبقة الأوزون.
و استنادا لذات المصدر, فإنه بغية تشجيع العمال والموظفين الشباب على الانخراط في هذه المبادرة البيئية سيتم فتح منصة رقمية تمكن المهتمين من عمال و موظفين شباب من الانخراط في المبادرة باستعمال خدمة رقمية تسهل التواصل وتبادل التجارب في مجالات استعمال الدراجة الهوائية للتنقل وكذا تحديد المسارات و السلامة المرورية لمستعملي هذه الوسيلة.
كما سطرت ذات الجمعية ـ وفق ذات المصدر ـ برنامجا إعلاميا و تحسيسيا يروج لاستعمال الدراجة الهوائية عبر مدينة عنابة والبلديات الكبرى للولاية للتخفيف من حدة الاختناق المروري إضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية قصد إنشاء مسارات محمية ومعزولة عن الطرق السريعة عبر البلديات.
و تهدف جمعية "عنابة مدينة الدراجة" إلى تعميم استعمال الدراجة الهوائية للتنقل داخل المدينة و بين البلديات التي لا تبعد كثيرا عن بعضها مع تخصيص مسالك ومسارات مؤمنة, حسبما تمت الإشارة إليه.