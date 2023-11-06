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الديوان الوطني للحج والعمرة قطع "أشواطا متقدمة" في التحضير لموسم الحج المقبل

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 18:47     الفئـة : مجتمـــع
الديوان الوطني للحج والعمرة قطع &quot;أشواطا متقدمة&quot; في التحضير لموسم الحج المقبل

الجزائر - أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة, أحمد سليماني, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الديوان, بالتنسيق مع القطاعات المعنية, قطع "أشواطا متقدمة" في التحضير لموسم الحج المقبل 1445ه/2024م.

و خلال إشرافه بدار الإمام (المحمدية), على مراسم تسليم التراخيص ل50 وكالة سياحة و أسفار, المؤهلة لتنظيم موسم الحج المقبل, أوضح السيد سليماني أن الديوان, بالتنسيق مع القطاعات المعنية بتنظيم العملية, قطع ''أشواطا متقدمة" في التحضير لتنظيم هذه الشعيرة, وهذا بناء على توجيهات الحكومة التي شددت على "ضرورة التبكير في التحضيرات الخاصة بالعملية".

و أضاف أن "الخطوات المتخذة في إطار التحضيرات الجارية والاستعدادات المبكرة للموسم, جاءت بعد اللقاء المبرم مع وزارة الحج السعودية, والذي ضم مكاتب شؤون الحج لمختلف البعثات".

كما أبرز في ذات السياق, أن "اللقاءات التي قام بها الديوان مؤخرا مع الشركات الناقلة لوضع أسس برنامج الرحلات, تأتي في إطار تنفيذ أجندة العمليات والمراحل التحضيرية التي جاءت في وثيقة الترتيبات الأولية لوزارة الحج السعودية التي أعلن عنها مباشرة بعد موسم الحج المنصرم".

و اعتبر السيد سليماني أن اللقاء مع وكالات السياحة والأسفار ال50 المؤهلة هذه السنة, يشكل "الانطلاقة الفعلية لتحضيرات موسم الحج", في ظل --كما قال-- "ظرف استثنائي يشهد العودة الطبيعية لعدد الحجاج, إضافة إلى جملة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية".

و في هذا الشأن, قال المدير العام للديوان أنه تم "الحرص على التعاقدات والخدمات بشكل مسبق, مع دعم منظومة التكوين والتحسيس والتوعية في الجانب التنظيمي والتي يقوم بها الديوان بإشراف من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".

و كشف في نفس الإطار, عن "استكمال كل التعاقدات الخاصة بخدمات حجاجنا لاسيما ما تعلق بالسكن والنقل والإعاشة والترتيبات الخاصة بالمشاعر المقدسة, في انتظار استكمال الإجراءات الخاصة بتنظيم عمل الوكالات السياحية التي وجهت لها تعليمات تقضي بالتنقل إلى المملكة السعودية لاستكمال التحضيرات في الشق المتعلق بكل التعاقدات المتبقية".

و بخصوص عملية انتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار, أوضح السيد سليماني أنها جاءت بناء على "دفتر شروط طرح بمعايير تهدف إلى تحقيق رؤية الدولة في الارتقاء بمستوى الأداء و بما ينعكس على حسن التكفل بحجاجنا الميامين".

كما شدد على أهمية اللقاء التوجيهي الذي جمعه بالوكالات المعنية بتنظيم موسم الحج المقبل, معتبرا أنه "يشكل نقطة الانطلاقة الفعلية لتحضير الموسم على أن تنتهي كل الترتيبات خلال شهر فبراير المقبل".

آخر تعديل على الإثنين, 06 نوفمبر 2023 19:06
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الديوان الوطني للحج والعمرة قطع "أشواطا متقدمة" في التحضير لموسم الحج المقبل
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 18:47     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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