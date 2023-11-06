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شرفي تؤكد إلتزام الجزائر بتوفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأطفال

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 15:18     الفئـة : مجتمـــع
شرفي تؤكد إلتزام الجزائر بتوفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأطفال

الجزائر - أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، إلتزام الجزائر المستمر لحماية حقوق الأطفال وتحصينهم من كافة المخاطر.

و في كلمة لها خلال مائدة مستديرة حول تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة المتدخلين حول نظام عدالة الأطفال وحمايتهم في الجزائر, نظمتها المفوضية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي, أشارت السيدة شرفي إلى أن "التزام الجزائر يبقى مستمرا في العمل على توفير الضمانات اللازمة, للنهوض بحقوق الأطفال وتحصينهم من كافة الاعتداءات والمخاطر, و ذلك من خلال تعبئة الموارد المالية الضرورية والاستثمار في المورد البشري مع تجنيد كافة الفاعلين".

و أشارت في ذات السياق, إلى دور المجتمع المدني الناشط في مجال الطفولة, في مرافقة جهود الدولة من أجل حماية حقوق هذه الشريحة, داعية إلى ضرورة "تنسيق الجهود لاستشراف آفاق جديدة تمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".

و أبرزت السيدة شرفي أن احترام حقوق الانسان عامة وحقوق الطفل خاصة "متأصل و متجذر" في الجزائر, وهو "نابع من قيمنا السمحة وتاريخنا الثوري الحافل بالأمجاد والبطولات من أجل الحرية والكرامة الانسانية ونصرة القضايا العادلة".

و بخصوص الأوضاع في قطاع غزة, أشارت إلى أن العدوان الصهيوني ينتهك حقوق الأطفال والمواثيق والمعاهدات الدولية, وعلى رأسها حقوق الأطفال في الحياة.

من جانبها, أشادت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي, مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, تغريد جبر, بتجربة الجزائر في مجال حماية حقوق الأطفال, لا سيما على المستوى التشريعي.

و بشأن الأوضاع في فلسطين, وصفت السيدة جبر العدوان الصهيوني ب"إبادة جماعية وجريمة ضد البشرية", مشيرة إلى استشهاد الآلاف من المدنيين العزل يوميا, وفي مقدمتهم الأطفال, تحت الأسلحة المحرمة دوليا, كما قالت.

و شددت في هذا الإطار, على ضرورة "إيجاد آليات دولية جديدة كفيلة بحماية الأطفال ولا سيما في النزاعات وفي الظروف التي تعيشها غزة الجريحة", مبدية أسفها لفشل الجهود الدولية في إدخال المساعدات للفلسطينيين ووقف هذا العدوان الغاشم.

آخر تعديل على الإثنين, 06 نوفمبر 2023 17:37
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شرفي تؤكد إلتزام الجزائر بتوفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأطفال
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 15:18     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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