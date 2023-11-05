بلمهدي يؤكد على ضرورة "التحضير الجيد" لمختلف التظاهرات العلمية والقرآنية

و أوضح ذات المصدر أن السيد بلمهدي أبرز، خلال اجتماع تنسيقي مع إطارات الإدارة المركزية في إطار "متابعة تنفيذ خارطة طريق القطاع المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية", أهمية "التحضير الجيد لمختلف التظاهرات العلمية والقرآنية والثقافية التي تعتزم الوزارة تنظيمها".

و أشار الوزير على وجه الخصوص --يضيف البيان-- الى "افتتاح السنة التكوينية والندوة الوطنية لإطارات الوزارة" وكذا "ملتقى الفقه المالكي ومسابقة الإقراء الالكتروني"، مؤكدا "إيلاء أهمية خاصة لملفي الرقمنة والإعلام في القطاع".