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بلمهدي يؤكد على ضرورة "التحضير الجيد" لمختلف التظاهرات العلمية والقرآنية

  أدرج يـوم : الأحد, 05 نوفمبر 2023 19:43     الفئـة : مجتمـــع
بلمهدي يؤكد على ضرورة &quot;التحضير الجيد&quot; لمختلف التظاهرات العلمية والقرآنية

الجزائر- أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، يوم الأحد، على ضرورة "التحضير الجيد" لمختلف التظاهرات العلمية والقرآنية والثقافية التي تعتزم الوزارة تنظيمها، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

و أوضح ذات المصدر أن السيد بلمهدي أبرز، خلال اجتماع تنسيقي مع  إطارات الإدارة المركزية في إطار "متابعة تنفيذ خارطة طريق القطاع المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية", أهمية "التحضير الجيد لمختلف التظاهرات العلمية والقرآنية والثقافية التي تعتزم الوزارة تنظيمها".

و أشار الوزير على وجه الخصوص --يضيف البيان-- الى "افتتاح السنة التكوينية والندوة الوطنية لإطارات الوزارة" وكذا "ملتقى الفقه المالكي ومسابقة الإقراء الالكتروني"، مؤكدا "إيلاء أهمية خاصة لملفي الرقمنة والإعلام في القطاع".

آخر تعديل على الأحد, 05 نوفمبر 2023 20:10
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بلمهدي يؤكد على ضرورة "التحضير الجيد" لمختلف التظاهرات العلمية والقرآنية
  أدرج يـوم : الأحد, 05 نوفمبر 2023 19:43     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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