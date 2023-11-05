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ضرورة مشاركة أكبر للمجتمع المدني في التنمية المحلية

  أدرج يـوم : الأحد, 05 نوفمبر 2023 08:36     الفئـة : مجتمـــع
ضرورة مشاركة أكبر للمجتمع المدني في التنمية المحلية

تيزي وزو - أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، يوم السبت بتيزي وزو، على ضرورة تعزيز آليات إشراك منظمات المجتمع المدني في المجتمع من اجل تأثير أكثر ايجابية على حركية التنمية المحلية .

و أوضح السيد بن براهم، في تدخل له بمناسبة تنظيم "منتدى المجتمع المدني من اجل الحوار و المواطنة و التنمية المحلية"، الذي احتضنته دار الثقافة مولود معمري، ان المجتمع المدني "يلعب دورا هاما" عبر المشاركة  بنشاط في حماية المجتمع، سيما المخطط الاجتماعي (المساعدات للفئات الهشة) و في مجال التنمية الاقتصادية (انجاز المشاريع) و على وجوب تعزيز آليات مشاركته.

كما أشار إلى أهمية "وضع آليات جديدة للجمعيات تسمح لها بالحصول على مداخيل من شانها الإسهام في تسيير برامجها بشكل فعال".

وتابع السيد بن براهم قائلا، ان "تحسين نجاعة الفاعلين في المجتمع المدني على مستوى المجتمع و في التسيير التشاركي للتنمية المحلية يمر كذلك عبر التكوين و كذا من خلال استغلال التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال و كذا عبر تعزيز أدوات الديمقراطية و التسيير التشاركي المتضمن في قانون البلدية".

أما فيما يخص التكوين، فقد اعلن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، انه سيتم تخصيص منصة تحت اسم "كفاءات" لهذا الغرض، و سيتم اطلاقها خلال ايام قليلة من اجل تعزيز كفاءات الجمعيات على المستوى المحلي.

كما أكد من جانب اخر، ان المنتدى الوطني للمجتمع المدني من اجل الحوار و التنمية المحلية، المزمع تنظيمه في شهر ديسمبر المقبل و الذي سيضم ازيد من 600 مشارك، سيشكل "مناسبة لإطلاق اليات جديدة لفائدة المجتمع المدني".

وتابع يقول، ان المرصد الذي يراسه يسعى الى تنظيم لقاء وطني بالتنسيق مع عديد الجامعات، سيما حول الطرق الأصلية لتنظيم المجتمع المدني، على غرار "تاجماعت" ببلاد القبائل من اجل تثمين هذه التجربة الجزائرية.

كما أبى ضيف تيزي وزو خلال هذا اللقاء، الا ان يذكر بتضامن الشعب الجزائري مع اشقائه الفلسطينيين ضحايا همجية الكيان الصهيوني، مؤكدا ان مجتمعا كافح طويلا من اجل نيل حريته لا يمكنه الا  ان يكون متضامنا مع الشعوب التي تناضل من اجل استرجاع سيادتها.

 

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ضرورة مشاركة أكبر للمجتمع المدني في التنمية المحلية
  أدرج يـوم : الأحد, 05 نوفمبر 2023 08:36     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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