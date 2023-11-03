التعرض المفرط للشاشات : آفة تهدد الصحة العقلية و الجسدية للأطفال

و يشير الدكتور بالطيب أرسلان، و هو اختصاصي في علم الأوبئة بمصلحة علم الأوبئة بالمؤسسة الاستتشفائية الجامعية "1 نوفمبر 1954" لوهران، إلى نقص كبير في الوعي لدى الاولياء حول التأثير الخطير الذي يمكن أن يحدثه التعرض المفرط للشاشات على أطفالهم.

و أبرز بأنه "في كثير من الأحيان، الأولياء المنهمكون في الحياة اليومية، هم من يقع في فخ ترك الأطفال يتعرضون بشكل مفرط للشاشات، حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم، أو الحصول على قسط من الراحة، أو الخروج، أو الذهاب إلى العمل"، مؤكداً أن هذا الأمر يعتبر مشكلة حقيقية، لأن هذا التعرض المتكرر والمفرط يتحول مع الوقت إلى إدمان.

كما أشار إلى أن العديد من الأولياء لا يبدون مدركين حجم الخطر، حيث يعتبرون أنه مجرد وسيلة لتسلية و إلهاء أطفالهم.

من جهته ذكر اختصاصي علم الأوبئة الهادي بلعربي، رئيس مصلحة الوقاية في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالصديقية (وهران)، والذي يقود حملات التوعية منذ سنوات أن التعرض المفرط للشاشات لا يشكل خطرا واحدا، بل مجموعة من الأخطار.

و يختلف الخطر حسب سن الطفل، يضيف هذا المختص الذي أبرز أن التعرض للشاشات قبل سن الثالثة قد يؤدي إلى اضطرابات سلوكية.

و قال "أن الأطفال الذين يتعرضون بشكل مفرط للشاشات قبل سن الثالثة يكونون معرضين إلى خطر عدم اكتساب المهارات اللازمة للتفاعل مع أسرهم ومن حولهم، حيث يكونون في وضعية الاستقبال المستمر مما يبرمجهم على الاستقبال دون أي ردة فعل".

و تؤكد السيدة مختاري مليكة و هي مديرة روضة "الفراشات الزرقاء" ببئر الجير، أنها قادرة على التمييز بين الأطفال المعرضين إلى الشاشات بشكل كبير، حيث يكون سلوكهم مختلف عن الأطفال العاديين.

و أضافت أنها منذ الأيام الأولى لمجيء طفل جديد، تستطيع أن تخمن ما إذا كان يتعرض بشكل مفرط للشاشات أم لا، مشيرة الى أن هؤلاء الأطفال يكونون شبه مغيبين يفتقرون إلى التفاعل والتحفيز، ويواجهون صعوبات في التعلم.

و قالت السيدة مختاري أنها تقوم بالاستقصاء مع أولياء الأمور حول حقيقة الأمر وغالباً ما يتم تأكيد شكوكها. وعندما يتقبل الأهل نصيحتها ويقللون من تعريض أطفالهم بشكل مفرط للشاشات، تلاحظ تحولا لدى هؤلاء لأطفال، الذين يستعيدون اليقظة والفضول الطبيعي لغير المدمنين على الشاشات. و في بعض الحالات، لا يكفي إيقاف التعرض حيث يكون الضرر كبير جدًا ويصبح من الضروري اللجوء الى مساعدة المختصين . و يقول رفيق، و هو أب لخمسة أطفال، "واجه وضعا مماثلا مع أصغرهم وسيم، البالغ من العمر الآن 7 سنوات، أن هذا الأخير بلغ سن الخامسة، و لم يكن بعد قادرا على الكلام".

و عشية دخول وسيم الى المدرسة، اضطر إلى اصطحابه إلى العديد من المتخصصين للتكفل بمشاكل النطق و التعلم لديه. وكان من الضروري حينها تدخل أخصائي نفساني ومعالج نطق وحضانة متخصصة في هذا النوع من الحالات لإخراجه من "فقاعاته".

و أفاد المتحدث بأنه يدرك أن " ابنه تعرض بشكل مفرط للشاشات، طوال اليوم مع المربية المكلفة برعايته، ثم في المنزل، لأن كلا الوالدين يعودان إلى المنزل في حالة تعب بعد يوم عمل طويل".

و يسترسل متأسفاً "لقد دفعنا ثمناً باهظاً لهذا الاختيار السهل، لأنه بعد سنوات من المتابعة مع المختصين، لا يزال ابني يعاني من آثار لاحقة، مع اضطرابات في التعلم وصعوبات دراسية".

مخاطر أخرى تنتظر الأطفال والمراهقين

و يؤكد البروفيسور عماني مولاي علي، رئيس مصلحة طب الأعصاب بالمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور بن زرجب" لوهران أن "التعرض المفرط للشاشات يسبب اضطرابات في النوم والقلق والإرهاق والعزلة الاجتماعية وحتى الانهيارات العصبية لدى بعض الأطفال والمراهقين". أما نسيمة، و هي أم لثلاثة أطفال، فقد أوضحت أنها "عاشت كابوسًا في الصائفة الماضية مع ابنها الأكبر مليك، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 15 عامًا، والذي أصيب بانهيار عصبي بسبب الاستعمال المفرط لألعاب الفيديو".

و بدأت قصة ابنها منذ حوالي عام و نصف بعدما أهدته هاتف ذكي بمناسبة نجاحه في امتحان نهاية الطور المتوسط، حيث أصبح هذا الهاتف الشغل الشاغل للمراهق الذي لم يكن يفارقه لا بالليل و لا بالنهار، فيما لم تتدخل الأم، التي كانت مشغولة طوال اليوم بعملها، لوضع حد لهذه المسألة. و استمر مليك أشهر على هذه الحالة الى أن "أصيب بانهيار عصبي، بسبب قلة النوم والقلق الناتج عن التعرض المفرط للشاشات".

و أصبح مليك في حالة صعبة، يعاني من الهذيان، ويتصرف كما لو كان في لعبة فيديو، حيث يسدد طلقات نارية بمسدس خيالي و يقول أشياء لا معنى لها، مما استلزم اصطحابه إلى طبيب الأمراض العصبية للإقلاع عن الشاشات.

و تحولت حياة مليك من مراهق عادي الى مريض يتناول المهدئات بشكل يومي، و استلزم شفاءه بشكل جزئي العديد من الأسابيع، كانت فيها كل العائلة مجندة لحراسته نظرا لان حالته العقلية كانت حرجة و كان من الممكن أن يرتكب "فعلا غير مسؤول"، على حد تعبير والدته.

و يعرض استعمال الشاشات خاصة تلك المزودة بالانترنت الى مخاطر عديدة كالوقوع كضحايا لمجرمي الأنترنت، والمضايقات، والاختلاس، حيث تعتبر يقظة الوالدين ضرورة ملحة، كما ينبغي أن تخضع أجهزة الأطفال الموصولة بالشبكة العنكبوتية الى برامج الرقابة الأبوية، لحمايتهم من المواقع التي تبث محتوى غير لائق، حسب الأخصائيين الذين يعتبرون أن توعية الأطفال و المراهقين ضرورية هي الأخرى.