الهيئة الوطنية لحماية الطفولة: انطلاق دورة تكوينية حول موضوع حقوق الطفل

الجزائر - انطلقت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, دورة تكوينية لفائدة عدد من الأطفال, تتناول موضوع حقوق الطفل, وذلك بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

وحسب المنظمين, فإن هذه الدورة التي تنظمها الهيئة بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر (اليونيسف), خصصت للأطفال المتفوقين في المسابقة الوطنية التي نظمت مؤخرا لاختيار أطفال سفراء حقوق الطفل لسنة 2024-2025, لتمكينهم من المشاركة في اللقاءات التي تتناول مواضيع ذات الصلة بحقوق الطفل.

ولدى إشرافها على هذه الدورة, أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, أن هذه الدورة التكوينية التي تجري على مدار يومين, تهدف إلى التعريف بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, وبمختلف المفاهيم القانونية الخاصة بحقوق الطفل وتلقين المشاركين في هذه الدورة مهارات وتقنيات الإلقاء والتواصل عند تناول مواضيع تتعلق بحقوق الطفل.

وبهذه المناسبة, أكدت السيدة شرفي على العناية الخاصة التي توليها الدولة لحماية وترقية الطفولة, مذكرة بالإنجازات والمكاسب التي حققتها الجزائر في المجال, والسياسات والبرامج الوطنية المتخذة لتحقيق المصلحة العليا لهذه الفئة من المجتمع.

ومن جهة أخرى, استنكرت السيدة شرفي الأعمال الإجرامية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني, سيما الأطفال, معتبرة ذلك "جرائم حرب وخرقا للمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل".