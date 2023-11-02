Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور : وفاة 10 أشخاص وإصابة 495 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الخميس, 02 نوفمبر 2023 13:00     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - توفي 10 أشخاص وأصيب 495 آخرون بجروح إثر وقوع 398 حادث مرور تم تسجيله في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الماضي على مستوى المناطق الحضرية، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لمصالح الأمن الوطني.

و أضاف نفس المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, فقد عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ(-11) وفي عدد الوفيات بـ(-9), فيما تم تسجيل ارتفاع في عدد الجرحى قدر بـ(+10).

و تشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, بالإضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

و في هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

آخر تعديل على الخميس, 02 نوفمبر 2023 13:35
كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور : وفاة 10 أشخاص وإصابة 495 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الخميس, 02 نوفمبر 2023 13:00     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.04

الطبعة ال 26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب : اختتام الصالون بعد عشرة أيام من النشاط

23.11.04

احتياجات خاصة - الحمل بالقوة / كاس العالم-2023 : الجزائر تحرز 10 ميداليات منها 6 ذهبيات 

23.11.04

فلسطين: تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية, وسط قلق من الاستهداف العمدي…

23.11.04

مبارزة/ كأس العالم للحسام (رجال-سيدات): "هدفنا تنظيم دورة تشرف صورة الجزائر على الصعيد…

23.11.04

المجلس الأعلى للشباب يستقبل وفدا عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

23.11.04

المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة: لجنة وزارية مشتركة لاستكمال ربط 40.000 وحدة سكنية…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.11.01

الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب تنظم بالجزائر العاصمة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

23.11.01

رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الشعب للإشراف على إحياء الذكرى ال69 لإندلاع الثورة التحريرية

23.11.01

وزير المجاهدين يؤكد على أهمية الرقمنة في كتابة التاريخ والتعريف به

23.11.01

ثورة نوفمبر المجيدة شكلت نموذجا فريدا من نوعه احتذت به باقي الثورات التي ارادت التحرر

23.11.01

رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مستشفى الأم والطفل ببني مسوس

23.11.01

رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة