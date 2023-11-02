حوادث المرور : وفاة 10 أشخاص وإصابة 495 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر - توفي 10 أشخاص وأصيب 495 آخرون بجروح إثر وقوع 398 حادث مرور تم تسجيله في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الماضي على مستوى المناطق الحضرية، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لمصالح الأمن الوطني.

و أضاف نفس المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, فقد عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ(-11) وفي عدد الوفيات بـ(-9), فيما تم تسجيل ارتفاع في عدد الجرحى قدر بـ(+10).

و تشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, بالإضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

و في هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.