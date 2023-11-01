خمسون وكالة سياحة و أسفار لتنظيم موسم الحج

و أوضح المصدر ذاته أنه "بناء على القرار الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتضمن القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1445ه/2024 م, فإن الديوان يعلن عن قائمة تضم 50 وكالة مؤهلة لتنظيم موسم الحج المقبل وفق مطارات الإقلاع المعتمدة".
و يتعلق الأمر --مثلما أشار إليه البيان-- "بكل من المتعاملين الوطنيين سياحة وأسفار الجزائر والديوان الوطني الجزائري للسياحة, فيما تتوزع باقي الوكالات عبر كل من مطارات قسنطينة, وهران, تلمسان, عنابة, ورقلة, باتنة, الأغواط, وغرداية, إضافة إلى مطار الجزائر الدولي".