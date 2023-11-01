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خمسون وكالة سياحة و أسفار لتنظيم موسم الحج

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نوفمبر 2023 10:24     الفئـة : مجتمـــع
خمسون وكالة سياحة و أسفار لتنظيم موسم الحج

الجزائر - كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، يوم الأربعاء في بيان له، عن قائمة نهائية تضم 50 وكالة سياحة وأسفار مؤهلة للمشاركة في تنظيم عملية الحج لموسم 1445ه/2024 م.

و أوضح المصدر ذاته أنه "بناء على القرار الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتضمن القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1445ه/2024 م, فإن الديوان يعلن عن قائمة تضم 50 وكالة مؤهلة لتنظيم موسم الحج المقبل وفق مطارات الإقلاع المعتمدة".

و يتعلق الأمر --مثلما أشار إليه البيان-- "بكل من المتعاملين الوطنيين سياحة وأسفار الجزائر والديوان الوطني الجزائري للسياحة, فيما تتوزع باقي الوكالات عبر كل من مطارات قسنطينة, وهران, تلمسان, عنابة, ورقلة, باتنة, الأغواط, وغرداية, إضافة إلى مطار الجزائر الدولي".

آخر تعديل على الأربعاء, 01 نوفمبر 2023 10:43
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خمسون وكالة سياحة و أسفار لتنظيم موسم الحج
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نوفمبر 2023 10:24     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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