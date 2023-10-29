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الأربعاء القادم عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة الفاتح نوفمبر

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 16:40     الفئـة : مجتمـــع
الأربعاء القادم عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة الفاتح نوفمبر

الجزائر- أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن يوم الأربعاء الفاتح نوفمبر 2023 سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات والشركات العمومية والخاصة.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه "بمناسبة عيد الثورة, وطبقا لأحكم القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد الرسمية المعدل والمتمم, فإن يوم الأربعاء أول نوفمبر 2023 سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة".

من جهة أخرى يضيف نفس المصدر، "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

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الأربعاء القادم عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة الفاتح نوفمبر
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 16:40     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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